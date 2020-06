La figura del básquet neuquino que se reinventó y elabora productos en su granja

En un año difícil para todo la humanidad, en su caso las complicaciones fueron "doble", término tan familiar para uno de los mejores basquetbolistas de la provincia. Vino bravo de entrada el 2020 para él, incluso antes de que se desatara la pandemia. Es que allá por febrero se desvinculó de Libertad de Sunchales. Español lo esperó con los brazos abiertos por la gran imagen que dejó dentro y fuera de la cancha en el Torito. Pero al mes del regreso, apareció el coronavirus y de repente se quedó sin trabajo.

Hubo que reinventarse entonces para sobrevivir. Y apostó por los productos sanos que elabora en su chacra en la zona del aeropuerto, tanto que se animó con una especie de tienda saludable virtual que recién arranca. Por ahora es "más que nada entre amigos y para salvar los gastos de la comida sin sufrir tanto la crisis", explica el carismático jugador. No obstante, tuvo que "invertir los pocos ahorros que tenía" en el emprendimiento.

“Fue producto de la transformación que generó el virus y para no estar tan parados. La verdad que me mantiene activo, trabajo con lo que nosotros en la familia consumimos. Como deportista uno tiene que alimentarse bien, siempre me ha gustado a compartir, inspirar a la gente a comer sano. Que mejor que venderlo para estar en contacto con la sociedad, con las prevenciones del caso", comenta Fran sobre su admirable iniciativa.

"Por ahora, es solo on line con gente amiga. Llevo pedidos y en el futuro la idea es tener el localcito propio, pero eso está por verse", agrega el destacado alero, que admite que su fuerte es "la producción".

Lejos de achicarse, recomienda los "panes integrales con semillas y dulce casero con fruta de mi chacra, hamburguesas vegetarianas y barritas de cereal deportivas.

image.png

No es vegano pero consume poca carne y siempre se preocupó por llevar una vida sana. "A eso de los 18 años empecé a cuidarme con la alimentación y a estudiar sobre eso, hice un curso de cocina que no logré terminarlo porque me tuve que ir a jugar el Federal. También me metí con la yoga, que va de la mano. Como carnes pero con moderación. Lo que he dejado son las harinas blancas, lácteos, aceites industriales y alimentos enlatados..", confiesa.

Sus compañeros y el ambiente del básquet están dispuesto a darle una mano. "Con algunos ya me contacte para llevarles algunos pedidos. Byron Johnson fue uno de los primeros en solicitarme", comenta Fran, que no ve la hora de retomar oficialmente la actividad "que más amo".

image.png

Sabe que muchos jugadores sufren más que él la situación. Y en ellos piensa. "La verdad que es preocupante. Nos mantenemos en contacto con el equipo viendo el tema económico. Igualmente Español está presente si realmente necesitamos ayuda, sabemos que podemos contar con el club. Cómo ellos dicen 'casa y comida nunca te va a faltar'. Esperemos que la Provincia pueda ayudarnos para cobrar lo que queda de la temporada y poder estar más tranquilos", resume González.

De la Liga Nacional al almacén dietético en pocos meses. La vida te da sorpresas y este crack lo sabe. Pero al mal tiempo le pone la mejor cara, como siempre.

