Varados en Neuquén: el drama del brasilero de Petro y su pareja embarazada

image.png Petrolero Argentino (Neuquén) - Foto: Rubén Quiroga

En diálogo con ese gigante argentino, Claudio Larraza, vicepresidente del club explicó: “Para cada torneo acordamos un aporte con la provincia. Para esta temporada iban a ser 8 millones de pesos. Le dimos la posibilidad al gobierno de hacer el pago en cuotas. Del total por las 10 cuotas de 800 mil pesos, recibimos apenas 500 mil”.

El extranjero igual se quedó. Entre la buena voluntad de Petro y la solidaridad de sus compañeros, creyó que podría salir adelante. Pero entonces, el coronavirus apareció en escena. “Algunos días antes de la suspensión del torneo ya se venía hablando de la posibilidad. Mi mujer estaba de tres meses entonces, así que hablé con los dirigentes y les dije que me quería ir a Brasil hasta que se solucionara el tema de la pandemia y, después de ahí, volver”, cuenta Rodrigo.

“Me consiguieron los pasajes, me acuerdo que era un viernes y tenía que viajar el miércoles siguiente -agrega-. El lunes volví a pedir la plata y me dijeron que me fuera y que me lo depositarían. Pero no, era imposible, mi derecho era irme con la deuda saldada. Yo sé que si me voy, no cobro más. No corre el libre deuda como para los nacionales. Así que cancelamos el vuelo. Desde ahí empezó mi drama”.

Actualmente, Goncalves y su esposa viven en el departamento que les alquila el club gracias al gran corazón de sus dueños, a los que Petrolero también les debe. También tienen la comida paga y todos los gastos médicos cubiertos. Pero desean irse a Brasil y llegará un punto -en menos de un mes- en que, por el estado del embarazo de Andresa, no podrá viajar más.

Podrían viajar por vía terrestre, pero el jugador insiste en que sin el dinero no se va a ir. “En Brasil tendría que llevarla a un hospital privado y es muy costoso; además, en mi club anterior pasé por un problema similar de deudas y tuve que terminar recurriendo a la Justicia. Queremos la plata y queremos tener a nuestro hijo allá”, enfatiza.

La durísima situación de Brasil ante el Covid-19 (supera los 600.000 infectados y es el tercer país del mundo con más muertos: 34.021), no los perturba. Goncalves explica que viven en una ciudad del interior de San Pablo en la que prácticamente no hay casos.

El drama y la angustia de de un jugador de Petro. La alegría no es brasileña, en este triste caso.

LEÉ MÁS

El neuquino Vega, sincero: "Cuando estuve en River, nadie quería venir"

Tras el tirón de orejas de Alberto, Boca bajó el aumento a socios

El turf neuquino implementaría las apuestas online para salvar a 600 familias