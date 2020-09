El primo de Messi: "No estoy 100% seguro que Leo pueda irse del Barça"

Maximiliano Daniel Biancucchi Cuccitini, primo de Lionel Messi y una personas muy próxima al jugador azulgrana, reconoció que no está “100% seguro que Leo pueda irse del Barça ". De hecho, este miércoles se reunieron Jorge Messi, padre del 10, y el presidente culé, Josep María Bartomeu, y no hubo acuerdo para que el crack rosarino pueda desvincularse.

“Mi sensación es que su adiós al Barcelona no está tan claro; no estoy 100% seguro que pueda irse", expresó el primo hermano de La Pulga en declaraciones al sitio web tuttomercato.

Respecto a los equipos a los que podría ir, no tiene dudas: "Leo es el más grande de todos, el mejor, y cualquier liga soñaría con tenerlo. No me extraña el interés del Manchester City, PSG o de alguno de los más importantes de Italia". En este sentido agregó que "si Leo dejara el Barça no veo porqué razón no podría escoger algún equipo de la Serie A, porque es un campeonato del más alto nivel competitivo".

“Me gustaría verlo en otro desafío aunque si está feliz en Barcelona también quisiera verlo ahí”, mencionó Maxi, en el programa Planeta 947, quien además trató de buscar explicaciones a los deseos de Leo de despedirse del club que lo formó como jugador: “Pudo haber sido porque no tuvo grandes planteles como para pelear. Si hay algo que se le puede criticar al Barça es las pocas variantes que tuvo de jugadores. A lo mejor eso lo pudo desgastar aunque nunca imaginé que quisiera irse”.

“Me cuesta imaginarlo en el City o PSG pero son los que pueden pagarlo. Si se va, iría por ahí me parece, por la cantidad de dinero que tienen los dueños. Y a nivel futbolístico es por ahí donde mejor se asienta. El Inter juega con línea de tres y dos puntas, no lo veo reestructurando una forma de juego para él”, analizó Biancucchi.