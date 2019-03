El profe de Laferrere se baja del Bailando: "No quiero saber nada con la exposición"

¿Cuándo empezaste a bailar?

Empecé a bailar con mis primas cuando éramos chicas y hacíamos coreografías en las fiestas parroquiales en Ituzaingó, que es donde vivía antes de la crisis de 2001, y la gente me decía por qué no estudiaba danza. Y probé y empecé así. Primero empecé con jazz a los 10 años.

Sin embargo, a pesar de formarte y empezar de chico, tuviste que enfrentar discriminación por tu cuerpo...

Sí, yo atravesé momentos con mi cuerpo. Pero en un momento sentía que mi cuerpo no era para mostrarlo y que entonces no iba a poder ser bailarín, sino que tenía que dedicarme a dar clases. Me pasó incluso dando clases que los padres de mis alumnos no me creyeran que yo era el profesor. Hace diez años que doy clases y me llevó mucho trabajo y la pasé bastante mal para poder llegar a donde estoy ahora, que es tener un estudio con alumnos –logró abrirlo hace un año y medio- y ahora vivir el sueño del pibe que es ir al Mundial del Hip Hop –él va a dirigir a un grupo de 21 alumnos, que son los que van a bailar-.

Emiliano-Medina-entrevista-página-24.jpg

¿Vos el video no lo hiciste para que se viralizara ni para que te llamara Marcelo Tinelli?

No, para nada. Yo subo videos a mi página porque eso es lo que hago todos los días –de hecho, en enero Daddy Yankee compartió un video de dos de sus alumnos bailando en el estudio en Laferrere diciendo “Buenos Aires ta’ #ConCalma” y también se viralizó con casi 10 mil compartidos-. Me gusta que nos reconozcan, pero no me interesa todo ese mundo de la exposición.

¿Sufriste la exposición?

Sí, mal. Yo tuve un episodio que fue el que me llevó a dejar de bailar que no tuvo que ver con mi cuerpo, sino con que una vez bailé mal, hice mal una coreografía, y eso me generó una vergüenza y un miedo que me guardé mucho tiempo. Y también me pasó que me discriminaran por mi cuerpo “disidente” dentro del mundo de las fiestas gay, donde participé de un concurso y tuve que soportar que se dijera cualquier cosa de mi cuerpo.

¿Cómo es tener un estudio de danza en Laferrere?

Yo ahora estoy feliz con mi vida, con mi trabajo, con el estudio que tengo. Acá en Laferrere tengo muchos privilegios comparado con muchas otras personas que la pelean por diferentes razones. Tengo un estudio, soy profesor, soy hombre y es como que para mí no es tan difícil como para otros en el barrio.

Franco Torchia luego tuitteó contra los que te criticaron por reivindicarte orgulloso de lo que siempre usaron para discriminarte: tener un cuerpo gordo y ser gay.

Es que ese es el pensamiento de muchas personas y estoy en un proceso de romper ideales y de romper esa idea de que sólo los cuerpos hegemónicos, flacos, esbeltos, marcados, pueden hacer determinadas cosas. Y por eso también empecé a subir videos y a mostrarme bailando, cosa que antes no hacía y que empecé a hacer porque un montón de amigos me empezaron a decir que lo hiciera. Pero yo sufría esa mirada y yo mismo me escondía. No me escondo más, pero me cuido, porque la sociedad todavía discrimina y hostiga.