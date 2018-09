El psiquiatra y el marido querían volverla loca

La víctima es Corina Maruja Kobylanski (42), una empresaria que llegó desde Buenos Aires a Mendoza con la ilusión de emprender un proyecto empresarial y familiar en una granja en Lavalle, en la zona norte de la provincia. Junto a su esposo Fernando Kainer, con quien tuvo dos hijos, llamaron a su emprendimiento “Finca La Marujita”. Se trataba de una propiedad rural de 30 hectáreas con un restaurante, hotel boutique, espacios de esparcimiento, piscina y granja educativa. El sitio fue cerrado en 2015 y aparentemente fue vendido, porque volvió a abrir el año pasado en manos de otros inversores.

La denuncia de la empresaria porteña fue que su entonces esposo y el psiquiatra Reboredo, amigo personal de la pareja, quisieron hacerla pasar por demente para quedarse con sus bienes. “El psiquiatra Reboredo comenzó a suministrarme remedios, me aconsejó que me casara con Kainer y éste me ponía gotitas en el agua e hizo correr la voz de que yo estaba mal de la cabeza”, contó Kobylanski.