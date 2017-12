El reality de Mirko

Lo primero que hizo Marley al volver de Estados Unidos con su pequeño bebé fue presentarlo en televisión. No esperó siquiera 24 horas. El avión que trasportaba a Marley con Mirko, de un mes y medio, aterrizó en la mañana del domingo en Buenos Aires y esa misma noche ya estaban ambos sentados en el living de Susana para hacer la introducción formal en sociedad del pequeño, al cual ya se conocía por redes sociales, ante miles y miles de espectadores.

En el último programa de estudio de Susana Giménez antes del final de temporada, se conoció toda la historia del alquiler de vientre, proceso que eligió el presentador para ser padre. Tras intentarlo una primera vez hace años y fracasar, Marley escogió a una joven siberiana que estudiaba en Florida para ser su dadora de óvulos. Con los óvulos ya fecundados, otra mujer estadounidense, Brittany, llevó en su vientre a Mirko hasta su prematuro nacimiento el 27 de octubre.

Marley confesó que deseaba ser padre hace más de 25 años, y gracias a que en Estados Unidos es legal el procedimiento de subrogación pudo concretarlo. De la dadora de óvulos rusa mucho no se develó. Marley tuvo una conversación con ella de diez minutos en la que se conocieron, intercambiaron cumplidos sobre su apariencia y, al parecer, se llevaron tan bien que decidieron tener un hijo juntos.

“Del miedo me agarró un ataque de llanto”, comentó en un momento de la entrevista al referirse a la previa del nacimiento de su hijo, en el cual estuvo presente, y dijo que ser padre le encanta aunque sea un trabajo agotador. “Come cada tres horas, pero a veces a las dos horas empieza la sucesión de ruidos, tipo cabra”, agregó entre risas junto a la diva, que será la madrina del pequeño a pedido de Marley.

“Quizás vos y yo podemos conocer a los familiares de Mirko... porque vamos a ir juntos al Mundial, ¿no?”. Marley. Aprovechó para promocionar su ciclo de viajes, en el que el bebé será acompañante.

25 años es lo que tardó Marley en investigar para decidirse a tener un hijo como padre soltero.

Cambio de pañales vip

Todo espectáculo tiene un momento clave, y aquí sucedió cuando pusieron a Susana a cambiarle los pañales al bebé cuando éste realmente no necesitaba cambio alguno. “No hay ni pis”, bromeó la madrina de Mirko, pero igual le cambió el pañal para las cámaras.

En la lista de celebridades que presentan a sus hijos en el sillón de Susana como forma de espectáculo hay varios nombres. Por eso Marley, cuando el recién nacido comenzó a molestarse y a llorar un poco, tiró: “¡El de Florencia no lloró!”, en alusión a la reciente aparición de su amiga Florencia Peña luego de dar a luz a Felipe.

Salazar, próxima a recibir a Matilda, ya se aseguró la TV

Luciana Salazar es otra de las famosas que apostaron a la subrogación de vientre para poder cumplir su sueño de ser mamá, algo que con Martín Redrado no conseguía. También de asegurarse con la llegada del bebé algún ingreso. En este caso, incluso sin que su hija siquiera haya nacido.

Desde Miami, ciudad a la que viajó para recibir a Matilda, la modelo se prepara en medio de la filmación de un reality sobre el nacimiento y los momentos posteriores al parto. “Me parece que si es un momento lindo, que lo puedo compartir en las redes sociales, ¿por qué no hacerlo en la televisión?”, comentó Salazar, tras conocerse que el show lo llevará adelante la productora Kuarzo, que emitirá los programas tanto a través de la TV como de Youtube.

Los cuatro capítulos con los que contará el especial retratarán la experiencia de Luciana como madre primeriza, y la situación de ser mamá mediante el alquilar de vientre. Tras hablar de las críticas que recibió por tomar la decisión de ser madre de esta manera, aseguró que los comentarios maliciosos siempre existirán. “Siempre hay polémica, ¿qué hago yo?, ¿robo?, ¿jorobo?, ¿hago algo ilegal? No, nada”, explicó. Y en relación al padre de su hija (en las últimas semanas una catarata de tuits de la rubia generó sospechas sobre si se trataba de su ex pareja Martín Redado), Salazar comentó en una de sus primeras entrevistas que el donante “es un estudiante de 26 años, que juega al fútbol americano, y con una familia que me hizo acordar mucho a la mía. Eso me gustó. Todos tienen ojos rasgados, como yo: ¡Mi hija será muy chinita!”.

Con un permiso por parte de Estados Unidos de permanecer unos días antes y solo hasta un mes después de que ocurra el parto, que está previsto para el 15 de diciembre, Luciana volverá a Argentina con Matilda en breve. Pero a no desesperar, las novedades, fotos y trailers de su nacimiento no tardarán mucho en aparecer.

Sin Lanata, Susana lideró la pelea por el rating

Lo más visto de la noche del domingo fue sin discusión alguna el programa de Susana Giménez, que gracias a la presentación del hijo recién nacido de Marley llegó a los 12.3 puntos de rating. En los primeros minutos de la transmisión, sin embargo, alcanzó picos de hasta 13.1.

En un segundo lugar se ubicó la propuesta de El Trece Lo mejor de la familia, con un sorprendente 8.3 de promedio. Estos números se dan en un momento en que el canal no está transmitiendo Periodismo para Todos, la propuesta de Lanata que disputaba el rating con la diva, y que en su última emisión le sacó más de 3 puntos de diferencia.

El domingo será el cierre del ciclo de Susana, que se despedirá en el teatro Gran Rex con un gran despliegue musical, una película sobre sus 30 años de trayectoria y otras sorpresas que no se han dado a conocer todavía. Contará además con grandes invitados como Antonio Gasalla, Fátima Flórez, Karina, Luciana Salazar, Ricardo Darín, el Pepo y Guillermo Francella para cerrar el año con todo.