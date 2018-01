El repunte petrolero viene con desafíos para Añelo

“El impacto ya se nota y, con el tiempo, se va a notar mucho más”, señaló Darío Díaz, intendente de Añelo, con la certeza de que las inversiones que se anunciaron en 2017 tendrán réplicas similares este año. Frente a esa realidad, y ante la falta de infraestructura para atender tanta demanda, el Municipio aspira a crecer de manera ordenada y abastecer las exigencias de la población con el fin de evitar conflictos sociales.

Según explicó Díaz, sólo la instalación de Tecpetrol en Fortín de Piedra significó un cambio de vida para Añelo. “Fue un alivio para la desocupación que se notaba en la zona; solamente Techint, para instalar la infraestructura, contrató a dos mil personas”, afirmó y aclaró que esta compañía absorbió un 90% del desempleo de la zona.

Frente al panorama de reactivación, el Municipio de Añelo trabajó durante el año en proyectos que apuntaron a dotar de infraestructura básica a un pueblo que busca convertirse en una ciudad. Un centro de salud en la meseta, playones deportivos, el segundo jardín de infantes, y los avances en el Hospital y la Comisaría Décima, que están a punto de concluirse, son algunos ejemplos de obras que se hicieron en la localidad.

Sin embargo, Díaz admitió que Añelo aún padece un déficit de infraestructura y que los servicios no son suficientes para abastecer la demanda actual, por lo que aún no están preparados para las nuevas radicaciones. En ese sentido, destacó las obras de gas en El Mirador y La Esperanza, así como el tanque elevado de agua en la meseta, aunque admitió que hay muchos barrios que sólo tienen luz y electricidad, pero no cloacas o red de gas.

“Estamos trabajando en los estudios de proyectos para contar con obras de cloacas y una red hídrica y pluvioaluvional”, sostuvo el jefe comunal y agregó que se trabajará en conjunto con el Ministerio de Planificación de Nación para desarrollar proyectos que brinden los servicios básicos. “Queremos arrancar en 2018 la obra de la subestación eléctrica que nos va a dar energía por 20 años”, remarcó.

A pesar de que el impasse en la actividad petrolera fue una oportunidad para reordenarse, el intendente señaló que “la ciudad no llegó a prepararse para el crecimiento que está teniendo”, por lo que aún faltan servicios y viviendas para los nuevos habitantes que llegan.

En ese sentido, Díaz destacó el apoyo del gobierno provincial y aspiró a que el aporte nacional pueda transformar a la ciudad no sólo para cubrir las necesidades elementales sino para embellecer la localidad. “Necesitamos asfalto, espacios verdes y lugares de encuentro, para la gente que vive respirando petróleo”, concluyó.

180 viviendas

Se construyeron en el último año. Es parte de un plan instrumentado por la provincia para cubrir la demanda habitacional insatisfecha en la localidad petrolera.

492 personas

Hicieron su cambio de domicilio en Añelo. El número excluye a quienes hicieron el trámite en otras oficinas y los que se mudaron pero no hicieron la gestión correspondiente.

4000 millones de dólares

Se invirtieron en 2017 en Vaca Muerta, en un año considerado como de transición para un verdadero boom que se vivirá en 2018, según los estudios que se hicieron.

La necesidad de que se construyan más viviendas

La demanda laboral llevó a muchas personas a fijar sus ojos en Añelo con el objetivo de instalarse y desarrollar allí su vida familiar. Sin embargo, la falta de vivienda obligó a muchos trabajadores a viajar a diario desde otras ciudades cercanas como Neuquén, Centenario o Vista Alegre, para dedicarse a la actividad petrolera.

El intendente Darío Díaz explicó que hay plena ocupación en los hoteles y departamentos de la zona, a pesar de los altos costos que implican los alquileres. “Un departamento de una habitación tiene un costo entre 13 y 15 mil pesos mensuales”, aseguró.

Viviendas propias

En ese sentido, aseguró que se están desarrollando las primeras 180 viviendas de un plan de 300 que buscan brindar una solución habitacional para los nuevos habitantes. A su vez, se generó un loteo para que más trabajadores accedan a un terreno.

Díaz destacó el plan del Sindicato Petrolero, que ya adquirió un predio de 50 hectáreas para desarrollar un plan de 1200 viviendas con centros educativos y de salud. “Va a marcar un antes y un después; es un empujó, muy grande para la ciudad”, señaló el jefe comunal.

Un flujo constante de gente que llega para radicarse

Los anuncios fríos de las inversiones se pueden percibir también en la vida cotidiana de Añelo, que se nutre cada día con más forasteros que llegan para trabajar y comenzar una nueva vida en las cercanías de Vaca Muerta.

Según los datos del Registro Civil de la provincia, en el último año se dieron unos 150 matrimonios o uniones convivenciales y se tramitaron 11 defunciones y 18 pasaportes en la localidad.

Si bien la falta de infraestructura de salud no permite que se produzcan allí los nacimientos, sí se tramitaron 30 documentos para niños de cero años. “Son bebés que nacieron en Centenario o en Neuquén pero cuyas familias viven en Añelo”, detalló Santiago Núñez, director provincial de Registros Civiles.

Las estadísticas muestran un crecimiento del 10% en las radicaciones que se dan en la localidad y que se registran a través de los cambios de domicilio.