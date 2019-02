El Rojo estuvo más cerca en el empate con Cipo

A los 2 minutos avisó Álvaro Klusener con un remate, a los 6 otra vez Independiente con un cabezazo de Manolo Berra y, enseguida, el 9 del Rojo tuvo otra chance de cabeza. Mientras que el Albinegro no estaba fino con la pelota y había perdido la posesión. Por izquierda encontró espacios para atacar cada vez que Pablo Vergara y Jonathan Morales quedaban dos a uno frente a Carlos López Quinteros. Pero a los 25, Morales tuvo que ser reemplazado por Ezequiel Ávila por lesión.

"Por ahí no podía mostrar mi nivel en otros partidos, no estaba teniendo buenos partidos con la camiseta de Cipolletti, pero creo que nos fue bien, así que contento con eso”.“Después de la Copa Argentina nos queda una espina y queremos revertir lo que hicimos mal, los errores que cometimos, que se pagaron muy caro”. Facundo Crespo Arquero de Cipolletti, figura en el empate sin goles

Cipo tardó 30 minutos en tener la primera situación clara, cuando Eduardo Scasserra probó a Emanuel Pontet y enseguida Germán Weiner volvió a darle trabajo al 1 rojo. Pero el local replicó y en un minuto Crespo tuvo que ponerse la capa dos veces para tapar un remate de Porra y un cabezazo de Berra. Y a los 46, quizás la más clara del partido estuvo en los pies de Klusener, tras un centro atrás de Jeldres que el centrodelantero remató desviado.

Cipo apareció desde los vestuarios para afrontar la segunda etapa sin el capitán Martín Zbrun, quien había llegado entre algodones al debut. El mediocampista Nicolás Hours tuvo que jugar como central. Y fue un tiempo de ida y vuelta, con una catarata de intentos fallidos en ambos lados. En 15 minutos, un remate de Enzo Romero, un cabezazo de Medina, un palo del 9 de Cipo... Hasta que el desarrollo se desvirtuó con la expulsión de López Quinteros, de la que Cipo no sacó provecho, más allá de dos chances del recién ingresado Maxi Herrera.

Independiente tuvo una más antes que baje el telón: un cabezazo de Ciro Clemente que se fue cerca. El Rojo, al menos, terminó con la racha de cinco caídas seguidas.

manolo berra

Berra, de la clínica al clásico

Manolo Berra la pasó mal la noche previa al debut en la reválida del Federal A. El capitán del Rojo estuvo internado toda la noche y recibió el alta la mañana del partido.

“Quiero agradecerle a la gente del Policlínico Neuquén, tuve una noche complicada, estuve internado, y junto a mi familia me hicieron el aguante para que pudiera llegar”, contó tras el empate sin goles con Cipo. “Tuve un cólico, pensamos que era el apéndice. Toda la guardia de la madrugada me atendió de 10”, explicó.

Respecto del partido, Berra se mostró esperanzado por el rendimiento del equipo, pero no por el empate. “Queríamos ganar, no sé sí sirve el empate, pero no perdimos. Veníamos de una racha de muchas derrotas y todos sabemos que tenemos que ganar cinco partidos, ya se nos escapó uno. Hicimos todo, toda la gente lo vio, tuvimos siete u ocho situaciones muy claras. Esperemos a ver qué sale, más adelante”, indicó.

Pese a los problemas de salud en la noche previa, Manolo jugó los 90 minutos. “Uno hace siempre un esfuerzo grande, por ahí no se dio, pero nos genera un poco más de confianza porque empatamos con un gran rival. Lo importante es que generamos, que nos venía costando mucho en las últimas fechas”, analizó

“No sé si me voy más tranquilo, pero la motivación sigue para continuar mejorando y para que se puedan dar los resultados que esperamos”, cerró.