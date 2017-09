El Rojo, obligado a sacar dos de ventaja frente al Decano

El equipo de Avellaneda se clasificará para los cuartos de final si gana por dos o más goles; si lo hace por 1-0, la serie se definirá por penales y cualquier otro resultado le permitirá al conjunto tucumano meterse entre los ocho mejores del certamen, ya que puede sacar provecho de los goles de visitante.

Con dudas

El entrenador local, Ariel Holan, apostará nuevamente al 4-2-3-1, pero todavía no definió a los once titulares para esta noche por las lesiones del zaguero Fernando Amorebieta y el delantero Martín Benítez, ambos en duda pero no descartados.

Si Amorebieta juega, Tagliafico ocupará el lateral izquierdo, pero si el venezolano no llega, Tagliafico jugará de central y Sánchez Miño pasará al lateral. En tanto, si Benítez no juega, Albertengo mantendrá su lugar en el equipo y así la única variante será el ingreso de Leandro Fernández por Togni, titular en la ida.

Ricardo Zielinski introducirá un solo cambio respecto del equipo tucumano que ganó en la ida: el lateral derecho David Valdez ingresará por Guillermo Acosta.