“Ya me velaron 50 veces. Tengo contrato hasta 2021. ¿Cuántas veces más me lo van a preguntar”, se fastidió Holan ante las consultas sobre su futuro en la conferencia de prensa posterior al triunfo y clasificación ante Rionegro Aguilas, del martes, por la Copa Sudamericana. Se veía acorralado y descargó su impotencia contra la prensa, pero no pudo evitar su salida del equipo del que es hincha.