En Independiente, los ídolos se pelean por Holan

“Me sorprendió lo que dijo Bertoni, porque si bien Independiente está pasando un mal momento futbolístico, creo que el partido del sábado con Racing fue atípico. No merecimos perder de ninguna manera, fuimos superiores en el juego a partir de los 10 minutos hasta que terminó el partido”, declaró Bochini.

"si tuviera un manager, como Holan no quiere, habría un manager con otro técnico. el manager llega primero y después elige al técnico". Ricardo Bochini, defendió a Holan y habló de la función de los managers.

Y en relación con el poco recambio en la delantera, sobre todo por la salida de Emmanuel Gigliotti, y las decisiones de Ariel Holan, el 10 opinó: “Puede ser que con un manager el Puma se hubiera quedado, pero no sé si Holan seguiría de técnico si le ponen un manager. Él es el que decide armar los planteles y traer jugadores. Si tuviera un manager, como Holan no quiere, habría un manager con otro técnico”.

“Siempre me gustó eso, me hubiese gustado asesorar a las comisiones. La base de un equipo bueno es traer jugadores que rindan y se vayan fortaleciendo en el club. A Holan lo comprendo, yo si estuviera en el lugar de él haría lo mismo. Todos se la agarrarían con vos, no con el manager. El responsable del equipo es el entrenador”, manifestó el Bocha.