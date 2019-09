"Él sabía lo que hizo, por eso me pidió que lo matara"

El planteo de la defensa es que la discapacidad civil que tiene el hombre no se lo permitiría, lo cual fue rechazado por los acusadores y los familiares de la víctima. “Él sabía lo que estaba haciendo, por eso me pidió que lo matara”, declaró un hermano del acusado, quien lo encontró in fraganti y lo detuvo en el lugar para que no escapara.

Ayer, antes de que comenzara la audiencia de juicio, todas las partes aceptaron realizar una convención probatoria respecto de lo que ocurrió aquel 25 de diciembre de 2018 en Plottier. Con esto, se dio por acreditada la materialidad del hecho y la autoría del acusado.

Fue así como a las 11:51, cuando ingresó a la sala el jurado popular, se le explicó que no está en duda que ese día, entre las 3 y las 5 de la madrugada aproximadamente, el acusado fue hasta la casa donde se encontraba durmiendo su sobrino de 3 años y lo cargó en brazos hasta la casa donde estaba viviendo, a unos 250 metros.

Tampoco que, una vez allí fue hasta el fondo del terreno, lo golpeó, le cortó el cuello con un cuchillo y lo violó, provocándole múltiples heridas en todo el cuerpo. Fue la lesión del cuello por la que su vida corrió riesgo de muerte.

Así lo señaló el fiscal jefe Agustín García, quien aclaró: “El acusado posee una discapacidad civil (no puede disponer ni administrar bienes), pero sabe qué está bien y qué está mal y es imputable para la ley penal”.

En igual sintonía se pronunciaron tanto el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco como la defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente, Natalia Stornini.

Por otro lado, los defensores oficiales Ivana dal Bianco y Raúl Caferra apuntaron a la responsabilidad del Estado, a la discapacidad del acusado y a que “nunca debió haber estado ahí esa noche”.

“Fui al baño y se había llevado al nene”

La primera testigo en declarar ante el jurado popular fue la mamá del pequeño, quien recordó con angustia lo sucedido la Navidad pasada, cuando se había reunido a cenar con varios de sus hermanos y familiares, entre los que se encontraba el acusado.

“Después de la cena fueron a mi casa, él tuvo una discusión con mi hermano mayor. Me paré para ir al baño y se había llevado al nene”, recordó la mujer. Lo siguiente que describió es que el acusado, uno de sus 23 hermanos, había abusado de su pequeño hijo.

“Nos pidió que lo matemos porque iba a volver a hacer lo mismo, lo mismo que hizo con mi sobrina”, sentenció la mamá de la víctima en su testimonio.

De su declaración se desprendió que al advertir la ausencia del niño que estaba durmiendo junto a su otro hijo en su casa, fueron directo a la casa donde el agresor estaba viviendo, a unos 250 metros de distancia, donde lo encontró otro hermano.

“De allí (mi hijo) fue trasladado al hospital de Plottier, luego derivado al Castro Rendón, donde permaneció internado 20 días. Ahora está bien, tiene pesadillas, sabe todo lo que pasó, al principio me lo contaba. Está con tratamiento psicológico”, detalló la mujer.

Respecto del acusado, ella señaló: “Fue a una escuela ‘especial’, pero siempre lo vi como a uno más. No tiene ninguna discapacidad, sabe lo que está bien y lo que está mal. No teníamos buena relación, él era agresivo, le saltaba la violencia, mucho enojo”.

El segundo testigo en declarar fue el hermano que lo encontró in fraganti. Le sacó al niño y lo retuvo hasta que arribó la Policía.

LEÉ MÁS

Lo juzgan por violar e intentar matar a su sobrino

Jurados populares se mostraron a favor de la pena de muerte