El Sapo dirá presente en El marginal 3

Serrano encargó a un cruel presidiario, el cual tenía el poder absoluto de San Onofre, el penal donde se desarrolla la trama. En este sentido, el actor contó cual fue su fórmula para construir a El Sapo: “Aprendí a respetar una buena comedia así como también siempre respeto un buen drama. Cuando es comedia trato de hacerlo lo más divertido posible para que la gente lo reciba. En cambio, cuando hacés un proyecto de otra índole, quizás le ponés un poco más de chimichurri”, comenzó y siguió diciendo: “Busqué en dónde estaba adentro mío ese ser nefasto y no costó mucho encontrarlo (risas)... Me pareció maravilloso y empecé a relacionarlo con el Coronel Kurtz en Apocalypse Now (interpretado por Marlon Brando). Pensé qué representaba él, que era el horror, la guerra, la destrucción, la ruptura de códigos del ser humano. La pérdida de humanidad del ser humano, que hace que matar sea parte de él, que la vida no tiene valor”, cerró.

Las grabaciones comenzarán el próximo mes y la tira se verá recién a mitad de año.