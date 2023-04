El secreto mejor guardado de Romina Uhrig: "Se hizo una cirugía en..."

Sin duda, Romina Uhrig fue una de las grandes protagonistas de la última edición de Gran Hermano y, aun afuera de la casa, la ex diputada continúa generando interés en el público y en el medio en general.

Mientras estuvo dentro del reality, Romina había sido muy cuestionada por sus comentarios sobre los cuerpos ajenos, algo que tuvo que aclarar cuando salió y se enfrentó a sus ex compañeros y a integrantes del debate.

En su presentación en el casting, la ex diputada había hablado de las operaciones estéticas que se había realizado. “Me hice las lolas, me hice la panza y cada tanto me pongo botox”, contó al ingresar a la casa.