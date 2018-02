La modelo indicó que el primer brote de la enfermedad "fue después de una pelea con Carmen (Barbieri)". Y agregó: "Me empezaron a salir manchas. ¡Imaginate lo que es tener que estar mostrando tu cuerpo! Sufrí mucho. Me acuerdo y me pongo a llorar porque la pasé re mal. Era re difícil", reveló.

La psoriasis es una afección en la que las células de la piel se acumulan para formar escamas y manchas secas que producen comezón. Se cree que la psoriasis es un problema del sistema inmunológico. Algunos desencadenantes son las infecciones, el estrés y los resfríos.

Marengo contó distintas ideas que tuvo que poner en marcha, a través del maquillaje o el vestuario para que no se notara la enfermedad. Luego de explicar que se recuperó por medio de cremas, disparó una frase más que contundente: "Yo siento que lo que me hizo bien a mí fue alejarme de gente que me hacía mal y Chile es un gran refugio porque mi vida es muy tranqui y la paso bien".

Y finalizó diciendo que la clave "es bajar revoluciones. Siento que fue eso".