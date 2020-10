El terrible nocaut que casi saca del ring a un argentino y desesperó a su rincón

En el segundo round cuando Coria parecía comenzar a despertarse y lograr conectar algunos golpes. El "Bruce Lee" del boxeo Kazajistán golpeó certeramente las zonas blandas y faltando 10 segundos con un recto de izquierda concluyó con el pelea logrando el título mediano Continental Américas del Consejo Mundial de Boxeo.

Janibek Alimkhanuly with a KO of the Year Nominee Knockout of Gonzalo Coria | FIGHT HIGHLIGHTS