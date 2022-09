El tremendo cambio de look del Pollo Álvarez: "Me siento raro"

Pollo Álvarez metió un cambio de look.

El Pollo Álvarez pegó un volantazo con respecto a su look y sorprendió a todos al mostrarse un tanto desconocido. Sucede que el conductor decidió afeitarse por completo y quedó a cara lavada. A raíz de esto, se mostró en sus redes sociales y decidió consultarle a sus seguidores qué les parecía y cuántos años le daban ahora.

En este sentido, si bien el conductor de Nosotros a la mañana no le tuvo miedo al cambio de look, necesitó la aprobación de sus seguidores para estar más tranquilo, ya que se quitó su característica barba. Es que desde que se inició en la TV, siempre se lo vio con ella y ahora resultó un tanto extraño verlo afeitado.

Pollo Álvarez en Ig.jpg

"Qué onda... Me afeité a cero... ¿Qué opinan?", tiró el Pollo, a la espera de la respuesta de sus seguidores. "Quiero saber opiniones, ¿de cuánto parezco? ¿Está bien o mal? Yo me siento raro", confesó, asegurando que hacía años no se quitaba la barba.

Pero no solo sus seguidores fueron quienes se vieron un tanto asombrados por el nuevo rostro del conductor, sino que también lo hicieron sus mismos compañeros del programa, quienes quedaron atónitos y decidieron tirarle por lo bajo algún elogio para bancarlo en esta.

“Che, ¿No dijiste nada pero el Pollo vuelve el lunes, no?”, “¿Qué pasó con la barba? Le ponemos toda onda a este reemplazo pero decinos si vuelve el Pollo vuelve el lunes”, tiraron de manera irónica sus compañeros.

Pollo Álvarez en Instagram.webp

Esos comentarios le sacaron una sonrisa pícara al Pollo, que no le esquivó a los comentarios y prometió dar explicaciones con respecto a lo sucedido: "Ya voy a explicar las razones de este cambio, ya voy a contar por qué me afeité".

“Igual estoy muy contento, porque recién me mandó mensaje mi suegra diciendo que le gusta este look, así que eso ya es importante”, confesó en su programa. Por lo pronto, quedaremos a la expectativa de sus explicaciones de por qué se afeitó.