En el adelanto se puso toda la atención en los dos personajes principales: Kylo Ren (Adam Driver) y Rey (Daisy Ridley), así como en los históricos Luke Skywalker (interpretado por Mark Hamill) y la Princesa Leila (Carrie Fisher, quien falleció el pasado año).

“He visto esta fuerza bruta sólo una vez. No me asusté lo suficiente entonces”, son las palabras de Skywalker mientras que las imágenes muestran a Rey usando la fuerza. “Ahora me asusta”, agrega el viejo Jedi. El tráiler, de dos minutos y 34 segundos, también incluye imágenes de batallas que tienen lugar en planetas nuevos y en el espacio, y termina con el malvado Ren extendiendo su mano a Rey para llevarla al lado oscuro. “Necesito a alguien que me muestre mi lugar en todo esto”, exclama Rey mientras el tráiler llega a su fin.

Excitación

La nueva entrega del mundo de Star Wars tuvo una gran reacción en las redes sociales. En menos de 24 horas el tráiler ya fue visto más de 10 millones de veces en Youtube. El último Jedi es el octavo episodio de la saga de Star Wars y es una secuela directa de la taquillera película de 2015, Star Wars: el despertar de la fuerza.