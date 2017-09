Nunca pensó que la venta ambulante era “peligrosa” y dice que necesita tener otro trabajo porque su familia es numerosa: son once en total. Aun con nervios que se observan más cuando relata lo que le ocurrió 24 horas antes, el vendedor ambulante de huevos dijo hoy que dejará la actividad por el temor que le provocó verse sometido ante un hecho delictivo.

“Ahora les pediría a los intendentes, que por favor me den un trabajo y en este momento no sé qué hacer, tengo miedo de salir a la calle”, dijo. Explicó que “por ahí me puede pasar algo, tengo hijos chicos, de dos años. Ayer no salí a ningún lado, hoy tampoco. Estoy mal”.

La venta ambulante de huevos, fue una alternativa que encontró el vecino ante la falta de un puesto de trabajo concreto. “No me salió trabajo, no quiero que me regalen nada, vendía los huevos que me permitía tener para el sustento diario. A vece me alcanzaba, otras no”, reveló.

En relación a la venta ambulante, dijo que “me caminaba todo de Plaza a Cutral Co, vendía de cinco a seis cartones. Terminaba y volvía a buscar más pero ahora tengo miedo”, repitió.

El vecino indicó que sabe hacer tareas de albañilería y que está en condiciones de aceptar tarea de limpieza de patios o cualquier otro trabajo.