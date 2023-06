El verdadero apellido de Jimena Barón: por qué se lo cambió

Jimena-Barón-1.jpg

Luego de lo que fue el descargo que le sirvió para sacarse el tema de encima, mencionó que muchos de sus seguidores seguramente iban a ir a ver los créditos para entender a qué se refería y se llevarían una sorpresa al ver cuál es su apellido.

Es por eso que se ahorró todas las preguntas y eligió aclarar de entrada: “Soy Jimena Pérez Guevara. Mi papá se tomó el palo y yo decidí ponerme el apellido de mi mamá que es Barón”.

En este sentido, hace unos años, Jimena Barón había contado la relación con su padre, sin ahondar en el detalle de su apellido. “No estaba bien. Tenía problemas, era un tipo muy enquilombado y tenía adicciones. Me planteó que su escasa demostración de cariño había sido retirarse porque sentía no iba a suceder nada bueno con él a su alrededor. Me dijo también que sintió que nos arruinó la vida cuando nos abandonó”, reveló.

Ante esto, la situación le dio el pie para hablar sobre su verdadero apellido y los motivos por el cual ya no reniega de este: “A su vez, Pérez Guevara también es un apellido inventado por mi bisabuela que intentó que haya paz entre dos familias y unió el Pérez con el Guevara. Estoy en plena investigación familiar, pero yo soy bambi comparado con todo el caos ancestral”.