Pechi se refirió al funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad, aseguró que “tienen mucho por mejorar” y puntualizó que aún no recibió la ordenanza que prevé la quita de las tasas municipales a la tarifa de CALF. “El MPN tuvo la iniciativa de bajar la luz y hay que verlo. Creo que todos se deben ajustar los cinturones, pero es un servicio que acompaña el crecimiento y desarrollo de la ciudad”, dijo sin dar más precisiones. Sostuvo que no está claro el precio de los servicios y aprovechó para pegarle al EPAS. “El agua regalada es cara porque el EPAS no está en condiciones de reparar nada y el servicio es cada vez menos eficaz”, cuestionó.

LEÉ MÁS

Tensiones por la boleta de luz: se cruzaron Pechi y el MPN

Tarifa caliente: en dos años la boleta del gas aumentó 1000%

El Concejo le puso un freno a la baja de tasas a la luz