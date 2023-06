El video que complica a L- Gante en su causa por secuestro

Por lo que pudieron recabar las fuentes policiales, antes del secuestro se había desatado una riña, en la que el grupo del músico y un grupo de la región habían subido el tono. En este segundo grupo se encontraba el empleado municipal que fue tomado por L-Gante.

Embed L-GANTE ALLANADO Y PRESO

EL VIDEO CLAVE DE LA CAUSA

- Según la denuncia, L-Gante llega en su camioneta blanca.

- A punta de pistola obliga a sus víctimas a subir al auto

- El objetivo: que desistan de denunciar a sus allegados

- De acuerdo con la causa, los retuvo 22 minutos pic.twitter.com/Obtame9XSl — Vía Szeta (@mauroszeta) June 6, 2023

Investigan si hubo más involucrados

La fiscal que interviene en la causa investiga si hubo más implicados en ese mismo hecho ocurrido en mayo pasado, informaron hoy fuentes judiciales.

Además, la titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, analizaba las pruebas secuestradas durante los allanamientos realizados al momento del arresto de L-Gante, entre ellos su auto BMW y tres réplicas de armas de fuego, antes de la indagatoria.

Los voceros precisaron que durante los allanamientos realizados en cuatro propiedades del cantante de cumbia 420 se hallaron tres réplicas de pistolas calibre 9 milímetros, un teléfono celular y el automóvil en el que se presume que mantuvo cautiva a las dos víctimas.

"Las réplicas, al no tener carácter de arma de fuego per sé, no le a generan ningún agravante de su situación", aclaró una fuente ligada a la pesquisa. Sobre el BMW de L-Gante, las fuentes judiciales confirmaron que todo indica que es el mismo en el que, según el denunciante, él y otra persona estuvieron privados de la libertad cerca de 20 minutos.

l-gante.jpg L-Gante se encuentra más complicado tras la aparición del video.

Lo que la fiscal busca ahora establecer es si, como sospecha, hubo más personas implicadas en el hecho. La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Según Torres, la mañana de ese día, que a la salida de un local bailable ubicado en esa localidad hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada cumbia 420 "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Tras ello, siempre según el denunciante, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.