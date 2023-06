Detuvieron a L-Gante tras un operativo policial en su casa

L-Gante.

En un móvil del programa Intrusos, la periodista Maite Peñonori expresó que "acabo de hablar con su abogado, Alejandro Cipolla, en estos momentos estarían haciendo un allanamiento en su propiedad en Francisco Álvarez".

El propio Cipolla habló con el programa "Cortá por Lozano" de Telefe y, tras reconocer que el conflicto existió y tuvo lugar el 23 de mayor, aseguró que el procedimiento que llevó a la detención de Elián "fue motivado por razones políticas".

Además, Cipolla deslizó que “Elián me relató el hecho y me dijo que se había gestado un altercado con unos punteros políticos del barrio y más que eso no había sucedido". Aclaró también que la pelea tuvo lugar efectivamente en un boliche, pero dejó entrever que "él (por L-Gante) no estaba".

La UFI 9 de Moreno, a cargo de Alejandra Rodríguez, es quien interviene actualmente en la causa. Se espera que, en las próximas horas, el músico sea interrogado en una sede judicial.