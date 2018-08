"Hasta mis amigos más cercanos me preguntan cómo es vivir con un niño especial. Romeo es así. Cuando se ríe es de verdad, pero cuando se enoja también. Cuando llora, cuesta que vuelva a la calma, pero cuando es feliz tiembla de arriba a abajo moviendo sus manos y saltando de una manera que es imposible disfrazar. Cuando él ama es por completo y porque lo necesita, o porque le gusta el alma de la otra persona", escribió el conductor.

"Cuando la gente baila, el mundo entero desaparece y no hay nada más placentero e importante que el aura especial que se crea en ese preciso momento, dando sentido a la frase: 'baila como si no hubiera nadie mirando'", cuenta el hombre que publicó el video bailando junto a su hijo con un tema de Elvis Presley. El corto se viralizó en los últimos días y ya fue visto por más de seis millones de personas que no pudieron dejar de emocionarse.

Embed

