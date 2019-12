El youtuber mejor pago del mundo tiene solamente 8 años

La mayoría de los videos del estadounidense superaron los 1000 millones de reproducciones y en total, su apartado se acerca a los 35.000 millones de reproducciones desde su creación. Además de Ryan, sus padres y hermanas tomaron protagonismo y suelen aparecer para interactuar sobre las diferentes temáticas. El video más visto, que se remonta a sus primeros años en la plataforma, es "Huge Eggs Surprise Toys Challenge (Gran desafío de huevos con juguetes sorpresa)", que acumula casi dos mil millones de reproducciones y entró en la lista de los 50 videos más vistos de Youtube.

En un principio, la madre del nene fue quien administraba, producía y comandaba el material del nene. De hecho, la señora renunció a su empleo como profesora de química de una escuela secundaria para desempeñarse a tiempo completo en la labor virtual. En 2017, los padres de Kaji firmaron un acuerdo con PocketWatch, una empresa de medios para niños que fue fundada en 2016 por Chris Williams y Albie Hecht. Esta compañía se encarga de la comercialización del canal que, tal como indican los números, es un éxito total. A partir de esta unión, a la que también se le sumó WildWorks, en 2018, crearon una aplicación llamada "Tag with Ryan", un videojuego que se puede descargar en iOS y Android. Ese mismo año, se realizó una serie de televisión de 20 episodios llamada "Ryan’s Mystery Playdate (La misteriosa cita de juegos de Ryan)", en la que el chico enfrenta una serie de desafíos y resuelve misteriosos rompecabezas para revelar la identidad de su compañero de juegos. Por otra parte, hace poco más de un mes, Outright Games lanzó un videojuego llamado "Race With Ryan", que está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Microsoft Windows.

