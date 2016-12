El mediocampista zapalino Rubens Sambueza, de 32 años, dejó el América de México, club con el que recientemente jugó el Mundial de Clubes de Japón, y se incorporó al Toluca.

"Bienvenido Rubens Sambueza. ¡A defender este escudo con pasión y entrega total!" señaló en su cuenta de la red Twitter el Toluca, que esta temporada cumplirá su centenario.

Sambueza, ex jugador de River Plate y que llegó al América en mayo del 2012, declaró en su cuenta de Facebook: "Me llevo los mejores recuerdos de las "Águilas". Quiero que sepan que me voy muy bien del club, es una decisión de común acuerdo junto con los directivos".

El futbolista, nacido en la ciudad de Zapala, en Neuquén, debutó en la Primera División de River en la Copa Sudamericana del 2003. En la temporada 2007-2008 su pase fue comprado por los Pumas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Para la temporada 2009 fue fichado por el Flamengo de Brasil, donde tuvo un desempeño muy discreto. A comienzos del 2010 su pase fue adquirido por el club mexicano de los Tecos de Guadalajara.