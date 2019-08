Por su lado, Marcelo Bagues, apoderado del Frente Grande de Plottier, explicó en LU5 los motivos por los que presentaron la impugnación: "En el diseño de pantalla se produce una saturación que le impide ver al lector por qué partido va a votar. La claridad, precisamente, es poder ver sin distorsiones. Y acá con suerte se alcanzan a divisar las caras de algunos candidatos".

Además, dijo que el rechazo a la decisión tomada por Bozzano tiene que ver con dos aspectos fundamentales. "Por un lado, una ley que no previó algún tipo de limitación, y un sistema de votación que además lo complica". Y detalló: "En la boleta de papel la gente puede visualizar en tamaño real, pero esta combinación de la pantalla chica con una enormidad de candidaturas -que es responsabilidad de los partidos-, dificulta al lector. No me cabe ninguna duda que hay que plantearse una modificación en ese sentido".

Busamia también precisó, en relación al pasado 2 de agosto, que “se realizó la audiencia de pantalla y todas las agrupaciones políticas participaron y dieron su opinión. Algunas anticiparon su impugnación y luego la llevaron adelante. Hasta el sábado a la mañana se pueden seguir presentando observaciones y después resolveremos esos planteos”.

“En la Junta vamos a tener a la vista la pantalla. Nos pondremos en condición de elector y veremos si hay dificultades para el votante. Se deben equilibrar las cosas. No debe haber confusión ni tampoco complicar el sistema de voto. Vamos a evaluar todas las posibilidades para solucionar la situación”, advirtió. El presidente del TSJ dijo que el lunes comenzarán con el análisis del tema y que el miércoles habrá un pronunciamiento.

Polémica

En su fallo, la jueza Bozzano argumentó que todas las agrupaciones, madres o colectoras, deben tener “exactamente la misma exposición en la pantalla para garantizar la igualdad en la participación y la adecuada y equitativa información al elector".

Adujo, además que la variedad de partidos y elección de 11 candidatos “ha sido establecida por la dinámica partidaria y electoral de las agrupaciones, en uso de sus facultades legales, de modo tal que la decisión respecto al modo que se verá la pantalla de votación es la consecuencia de lo decidido por los partidos políticos".

Desde el Frente Grande, al igual que otras fuerzas políticas, proponen que la pantalla muestre en un primer momento las nueve "listas madres" y que de allí se desprendan las colectoras.

