Eleonora se incendió en Amar después de amar

Buenos Aires. Eleonora Wexler y Federico Amador protagonizaron una escena muy caliente en Amar después de amar, la novela del prime time de Telefe. Allí, el personaje de Damián acaricia a Carolina, su amante, de manera íntima mientras su mujer (Isabel Macedo) duerme en su otro hombro.

Tras la escena hot, Wexler confesó: “Sabíamos que algo iba a provocar seguro, pero la idea no era esa sino contar la cosa desde otro lugar y cómo hacerlo de una manera que no fuera grosera y fuera real. Carolina estaba prendida fuego y yo me prendí fuego cuando la vi”.