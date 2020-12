Emoción hasta las lágrimas: el festejo de las famosas por el aborto legal

Embed

Al igual que la actriz y cantante, Agustina Kämpfer se largó a llorar de emoción y compartió el video en sus redes sociales sorprendida por el resultado de la votación sobre el aborto en el Senado.

View this post on Instagram A post shared by Agustina Kampfer (@agustinakampfer)

“No lo puedo creer, lo hicimos entre todas. Al final ... 2020....”, manifestó la periodista empapada en llanto desde la intimidad de su casa.

Horas después, en Nosotros a la mañana donde oficia de panelista, Kämpfer habló de la importancia de la sanción de la ley de aborto legal y, en ese marco, le mandó un palo a Nicole Neumann, su compañera, que en varias oportunidades se mostró en contra del aborto legal y que había tenido un cruce con ella el martes.

“Les agradezco a todas las que pusieron el cuerpo, a las que fueron a la plaza, hicieron vigilia, a las que pusieron un tuit o una foto en una red social, aguantando los insultos porque nos han dicho -y discúlpenme pero aunque sean las 10:45 yo llamo a las cosas por su nombre- putas, enfermas, aborteras, asesinas. Incluso en nuestros núcleos más cercanos, a mí me ha agredido una compañera de trabajo”, expresó haciendo clara referencia a Nicole y al cruce del día anterior, horas antes de la discusión sobre el aborto en el Senado.

Por otro lado, Julieta Ortega y su hermana Rosario estuvieron presentes toda la noche, según reveló la actriz a través de su cuenta de Twitter, en donde compartió una foto en la que ambas llevan el característico pañuelo verde y el puño en alto, celebrando lo que sucedería horas más tarde.

Griselda Siciliani, Muriel Santa Ana y Carla Peterson también fueron parte de la vigilia y del festejo en las redes sociales.

Dolores Donzi dijo presente en las inmediaciones en el Congreso donde se encontró con otras integrantes de la colectiva Actrices Argentinas y las hermanas Ortega, con quienes se fotografió.

View this post on Instagram A post shared by Dolores Fonzi (@lolafonca)

"Es legal. Histórico día! Gracias a todas las compañeras que lo hicieron posible", manifestó la actriz.

Thelma Fardín se sumó a la movilización a favor del aborto legal y en Instagram celebró con un video que mostraba a la multitud coreando: "abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer". "Dijimos EN LA CALLE HASTA QUE SEA LEY Y ES LEY!! amigas, compañeras, hermanas, hijxs, hoy tenemos una sociedad un poco más justa", expresó la actriz que denunció a Juan Darthés por violación.

View this post on Instagram A post shared by Carla Peterson (@petersoncarla)

"Y sin poder parar de llorar abrazo a mi hermana @paulisic y en ese abrazo a todas las que abrieron el camino durante tantos años de lucha. Gracias, al fin ES LEY!", escribió Siciliani junto a una emotiva postal.

View this post on Instagram A post shared by Griselda Siciliani (@griseldasiciliani)

Muriel Santana se encargó de filmar a sus amigas instantes después de que se aprobara la ley.

View this post on Instagram A post shared by Muriel Santa Ana (@murielsanta.ana)

En medio del dolor por la pérdida de su padre Diego Maradona y la batalla legal y mediática que mantiene con el abogado Matías Morla, Dalma Maradona se manifestó en las redes a favor del aborto legal y le envió un mensaje a sus detractores.

"Son 4 pero es siempre lo mismo con 'salvemos las 2 vidas'... ¿En qué momento de mis historias yo las insulto? Solo se autodefinen. Nunca tan convencida del lado de la vereda que estoy. Y no pongo lo que me contestan porque me da mucha vergüenza por ustedes. Nunca del lado de obligar a parir a una niña, ¡nunca!", sentenció la actriz.

.Tras replicar el tuit del presidente Alberto Fernández celebrando la sanción de la ley, Florencia Peña expresó: "Fue un largo camino pero nos escucharon. Que no murieran más mujeres x aborto clandestino era una deuda pendiente. Esta ley es un paso hacia una sociedad más justa e igualitaria y un poco menos hipócrita. Gracias @alferdez x haber cumplido tu promesa. El congreso entendió #EsLey".

"El aborto existe. Las mujeres vulnerables sin posibilidades mueren cada año, mientras q las de mejores recursos lo hacen de manera más segura. Cuestión de clase. Esas muertes inútiles tienen q acabar. La política transformadora creando nuevos paradigmas nos da esperanza", agregó.

Fue un largo camino pero nos escucharon. Que no murieran más mujeres x aborto clandestino era una deuda pendiente.Esta ley es un paso hacia una sociedad más justa e igualitaria y un poco menos hipócrita.Gracias @alferdez x haber cumplido tu promesa. El congreso entendió #EsLey — Florencia Peña (@Flor_de_P) December 30, 2020

"Vengan de todes que con el odio no van a modificar nada. #EsLey", lanzó en otro posteo.

Vengan de todes que con el odio no van a modificar nada. #EsLey — Florencia Peña (@Flor_de_P) December 30, 2020

Desde Villa La Angostura, donde disfruta de unas vacaciones junto a su pareja Romina Pereiro, Jorge Rial expresó: "La ola verde fue creciendo, haciéndose fuerte, peleando sin rendirse. Las mujeres lo lograron por prepotencia de trabajo y dignidad. Hoy nuestro país es un poco más justo. #AbortoLegal2020"