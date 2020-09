Emuló a Cantona y saltó a la tribuna para agredir a un hincha

A pocos días de haberse autorizado el regreso de los hinchas al fútbol en el país germano y en tiempos en los que más debe primar la cordura, estos hechos no hacen más que empañar la situación.

El exaltado futbolista tuvo esa intempestiva reacción luego de que su equipo cayera 4-1 ante el Dynamo Dresden, conjunto de la tercera división, que dio el batacazo en la Copa de Alemania al golear en los 32avos de final al Hamburgo, equipo de la Bundesliga que regresó esta temporada a la máxima categoría luego de haber pasado un año en segunda.

En el momento en que se retiraba, el ofendido futbolista saltó a las tribunas emulando a Cantona, aunque en lugar de una patada directa se plantó frente a un hincha local (otra diferencia con la acción del francés, que se la tomó con un hincha local) que lo estaba insultando. Se dirigió al sector donde se encontraba, lo tomó de la camiseta y tirándolo al piso comenzó a insultarlo.

De inmediato, varios hinchas se sumaron al conflicto para agredir verbalmente al jugador, quien contuvo su ira y descendió nuevamente al campo de juego en medio de los empujones que recibió.

Luego en las redes sociales se disculpó, reconoció que su reacción no estuvo bien, pero explicó que había oído insultos malintencionados sobre su familia que lo hicieron perder la cordura. No obstante, esto no lo eximió de una sanción de 5 partidos y una multa de 8 mil euros.

“Fue extremadamente malintencionado contra mi familia, mi esposa y mi hija. En ese momento, mi mecha explotó, especialmente porque este era un juego extremadamente emotivo para mí”, dijo el futbolista. Si bien se desconocen las palabras pronunciadas por el hincha, se sabe que la pareja del zaguero está embarazada y con fecha de parto muy próxima, lo que pudo haber sensibilizado al jugador.

Leistner, quien protagonizó el episodio luego de dar una entrevista a la transmisión oficial una vez que terminó el partido, no sufrió sanción alguna, ya que los jueces se habían retirado del terreno de juego. Sin embargo, no se descarta que la federación alemana actúe de oficio y le otorgue un duro castigo.

Un situación similar ocurrió en el fútbol europeo a principios de año cuando Eric Dier, del Tottenham, fue suspendido por cuatro partidos por la federación inglesa de football (FA) también por un altercado que tuvo con un hincha en las tribunas, tras la eliminación de su equipo de la Copa de Inglaterra contra Norwich, a principios de marzo. El defensor fue multado con 40.000 libras (unos 50.000 dólares) por haber subido a las gradas, donde su hermano tenía un enfrentamiento con un simpatizante, después de una derrota por penales contra el último clasificado de la Premier League en octavos de final.

https://twitter.com/PanamaTimesPTY/status/1305665842579898368 #REVOLCÓN Un futbolista alemán emuló a Eric Cantona y saltó a las gradas para enfrentarse a un aficionado. #Video de @infobaeamerica pic.twitter.com/l2gBlDO5G9 — Panama Times PTY (@PanamaTimesPTY) September 15, 2020

Dier, al igual que su colega alemán, también reconoció una “conducta inapropiada”, pero una comisión disciplinaria independiente estimó que su actitud había sido también “amenazante”.