Los datos surgen de un recorte efectuado al último informe realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano.

El 18 de enero de 2008, Daiana García apareció asesinada, con signos de golpes y estrangulamiento en Río Negro. Era una adolescente de 14 años que estaba embarazada de siete meses.

El autor fue su novio, César Offidani quien tras el femicidio se entregó a la policía. No le hizo falta explicar por qué decidió matar a la joven. Es que en el vientre de la víctima había escrito con birome: "Te gané Juan, me la llevé yo". El mensaje estaba dirigido al ex de la chica, padre biológico de la criatura en proceso de gestación.

Este caso, paradigmático de la violencia machista contra adolescentes, fue uno de los primeros en ser analizados por el Observatorio de Femicidios.

En agosto de 2014, el aberrante homicidio de la adolescente Melina Romero tuvo enorme repercusión pública y reafirmó la vulnerabilidad en que se encuentran las chicas en ese rango de edad al enfrentarse a prácticas arraigadas en el varón.

Una vez hallado su cadáver, tras un mes de búsqueda, se conoció que la chica de 17 años fue golpeada brutalmente y, a través de la reconstrucción de su muerte, la sospecha central sostiene que fue sometida sexualmente de manera grupal y ultimada justamente por oponer resistencia.

En las últimas horas, se encontró el cuerpo de Anahí Benítez en Lomas de Zamora. Tenía 16 años y había desaparecido el sábado 29 de julio.