El diputado nacional Eduardo Valdés, quien integró la comitiva oficial que viajó a la asunción de Luis Arce como presidente de Bolivia , aseguró que creían que estaban "respetando la distancia social" tras el positivo de Gustavo Béliz que llevó a aislar al Presidente, que recibó críticas por la foto de la cena con Evo Morales, sin distancia ni barbijos. "Los que estábamos en Bolivia creíamos que estábamos respetando la distancia. No somos tan locos de luchar por el prójimo y querer infectarnos entre nosotros", sostuvo el dirigente del Frente de Todos.

En diálogo con De Puntín, el programa que conduce Gabriel Ziblat en Radio Rivadavia, el ex embajador argentino ante el Vaticano se refirió así a las imágenes difundidas en las que se ve cómo la comitiva participó de una cena en la que no se respetó el distanciamiento social ni se utilizaron tapabocas.

Pese a las críticas que hubo por esa foto, Valdés remarcó que "había que ir a Bolivia y estar presente", ya que la Argentina "había tenido un rol protagónico" luego de la salida de Evo Morales del Gobierno del vecino país.

Eduardo-Valdés.jpg Eduardo Valdés integró la comitiva del Presidente que viajó a la asunción de Luis Arce en Bolivia.

Asimismo, el diputado nacional aseguró que el contagio de coronavirus del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, "no tiene nada que ver con el viaje a Bolivia".

"Gustavo el martes empieza a sentir los síntomas y el miércoles le dio positivo de coronavirus junto a su hija, que hace dos días empezó a sentirse mal", añadió.

El dirigente de Frente de Todos también defendió la decisión del presidente Alberto Fernández de saludar a vecinos en la ciudad fronteriza de La Quiaca, en otro episodio en el que no se mantuvo el distanciamiento social: "Uno iba quedar como un porteño soberbio si no se acercaba a saludar a la gente en La Quiaca. Nos podemos haber equivocado, pero yo me quedo más tranquilo con mi conciencia. Alberto bajó a saludar a los que se juntaron allí y se sacó una foto con ellos".