"En casa somos todos guapos...": la durísima respuesta de Salvio al Chicho Serna

Ni siquiera la obtención de la Copa Diego Armando Maradona trajo paz en Boca , luego de la mala imagen que quedó tras la eliminación de la Libertadores ante Santos. Para colmo, muchos jugadores hablaron durante la semana y no declararon de la mejor forma. Uno fue Eduardo Salvio que, más allá de sus intenciones de escuchar ofertas y volver a Europa, aseguró: "No sé si estamos mejor que River pero podemos competirle de igual a igual, a nuestra manera. Podemos competirles sin miedo y sin dudas".

Claramente esa frase molestó y mucho a los hinchas. Pero principalmente, a los históricos exjugadores de la institución. Durante ESPNF12, con la conducción de Mariano Closs, estuvo Mauricio Serna como invitado y ante la declaración, compartió la opinión del panelista y exfutbolista, Juan Simón cuando dijo que no podía decir eso en cámara. "Lo grave es, ¿antes le jugaron con miedo? Salvio puede ser un crack jugando en Europa pero no puede decir eso, tampoco puede sentirlo", afirmó el colombiano.

Tras un intenso debate donde mostraron su punto de vista, "Toto" respondió a través de Instagram y no dudó en cruzar a ambos: "Yo nací en un barrio muy pero muy humilde, me crié jugando al fútbol en la calle y en el fútbol no sé lo que es el miedo. Yo elegí venir a Boca porque amo a Boca". Y disparó fuertemente: "De boquilla y en casa, somos todos guapos". Lo cierto es que, más allá de todo, los dichos salieron del propio jugador.