Embed

"Yo recuerdo una cosa que pasó conmigo y por suerte no llegó a mayores. La gente se cansó de esa manera, de cómo nos tratan a nosotros y empezó a pelear. Es una cosa re grave, pero no hay mucho para decir. Si pasa eso es lógico tener miedo, estar enojado, que quieras romper algo. Pero entiendo que necesitamos pelear con la mente y también quiero decirle a todos que ese racismo está allá pero también está acá... Varias veces pasaron cosas, yo amo estar acá, amo este país. Pero a veces una cosa que pasa que nos dicen a nosotros 'negro'. Deben entender que para nosotros es algo que es malo que te llamen negro por el color de piel. No es bueno y no es un chiste, para nada. La gente de Argentina para mí necesita saberlo. Otra cosa es que nos ven a todos iguales", agregó antes de saludar a Johnson, que se sumó al enriquecedor debate.

image.png

"Floyd ya estaba detenido, esposado y la policía le metió la rodilla en el pecho, sin razón. Ese policía fue de raza blanca y hay mucha historia de racismo en Estados Unidos. Yo soy de Virginia, un lugar muy chiquito. No hay país sin racismo ni lugar perfecto. Las expresiones raciales con Trump subieron. La gente no sabe que afroamericanos solo somos el 13 % de Estados Unidos. La diferencia con Argentina es que acá es muy homogéneo, no hay mezcla. Sí hay racismo. Es cultural. A mí no me gustan que me digan 'negro'. Yo cuando llegué acá no hablaba castellano pero entendí cuando me dijeron 'negro'... Expliqué que es una falta de respeto. No me enojo, les digo 'por favor no me digan negro'. Decime morocho por lo menos. La mayoría lo respeta. Hay mucho clasisimo acá más que racismo, son 95 % de mestizos con descendencia europea. Cuando se pone violento es más triste aún", fue la primera e interesante participación de la ex estrella del Verde.

Wilkerson recordó una desagradable anécdota, llena de prejuicio, para ahondar en el delicado tema: "Hace un año pasó algo en un lugar con otro yanqui de Español y luego no me dejaron entrar a mí, por lo que pasó. Eso es otra forma de racismo".

Su compatriota agregó: "Es una forma de discriminación. Es triste, te enojás, querés hacer quilombo pero no sé si ayudaría. No sabemos todo lo que pasó con Floyd antes de eso, pero nada justifica a ese policía tener la rodilla así. Fue innecesario, fuerza muy brutal. Encima en plena pandemia, es una acumulación de cosas, la gente está con mucha presión. Argentina también pasó por cosas duras, recién hace 30 y picos de años que recuperaron la democracia, pasaron por la dictadura y cosas feas. El conflicto en Argentina igual tiene más que ver con el tema económico, la clase baja. Las leyes de acá son muy permisibles para los criminales, muchos femicidios. Por lo menos en Estados Unidos los criminales están donde corresponde, acá no hay pena de muerte, hay una edad donde no puedes ir al tribunal, son como intocables".

Wilkerson en otro dramático pasaje aseguró: "Yo no quiero vivir con miedo, ni que mi hijo si tengo algún día viva con miedo. Mi hermana siente lo mismo por su hijo. No podemos vivir así. Si tenemos miedo nos ganan, es lo que ellos quieren".

Y Johnson cerró: "Vivir con miedo en tu propio país es muy feo. En Estados Unidos se pone difícil, no tenemos los mismos privilegios que los blancos al caminar, los prejuicios siempre van a estar. Igual no creo que Estados Unidos sea más racista que en los '60. La generación de mis viejos tenía más racismo que ahora. No hay fórmula mágica para terminar con el racismo. Fijate, el Básquet es un deporte dominado en los últimos 50 años por la raza negra, no puede la gente amar básquet y odiar la raza negra. Es como decir me encanta el sushi pero odio a los japonenes. Cuando estoy jugando de local contra un rival afroamericano y lo discriminan me duele, siempre voy a defender a mi hermano de raza si bien siempre quiero ganar. Si querés putealo pero no seas racista. Acá las hinchadas son heavys, se ponen desubicados a veces", culminó.

Los dos son agradecidos a la Argentina. Pero tenían cosas para decir. Y bien que hicieron. Ojalá sirva de algo...

LEÉ MÁS

Le gusta el mate, el asado, entrena de madrugada y todo Plottier lo ama

Acuña y Messi se sumaron a la campaña contra el racismo

Iban a tratar la vuelta del fútbol pero se suspendió por Covid-19