En Centenario ya se vive la fiesta del TC

No es fácil para el sur de la Patagonia tener tres butacas en la categoría más costosa del país y el Alto Valle lo pudo lograr en poco menos de una década. La carrera será también un reencuentro de los aficionados con su piloto emblema, Echevarría, que no corre en el TC desde octubre del año pasado a propósito de la razón apuntada: contar con el presupuesto para encarar cada temporada. De hecho, el neuquino por estas razones no pudo estar en la apertura en Viedma, ya que prefirió apostar todo a esta competencia.

"Intentaremos seguir con el mismo funcionamiento que tuvimos en Viedma. Si bien repetirlo sería muy bueno, el objetivo es mejorarlo”.José Manuel Urcera. Tuvo un buen arranque y quiere seguir avanzando.

Con equipo propio (Neuquén Energía), luego de muchos años de alquilar los elementos, el team Echevarría decidió armar todo (auto y motores) en esta ciudad, por lo que necesitó de una importante inversión que obligó a segmentar el calendario. Ahora con renovadas energías, Camilo volverá a dar pelea en la Máxima.

Lautaro de la Iglesia fue séptimo en el TC Pista y aspira al podio ante su gente.

"Estoy feliz de poder estar corriendo en el TC y los buenos resultados parciales conseguidos en Viedma nos motivan para hacer un buen papel este fin de semana”.Juan Cruz Benvenuti. El angosturense se ilusiona con terminar entre los 15.

En tanto, Manu Urcera, con la pole, un segundo puesto en la serie en Viedma, más el quinto lugar en la final, amaga con ser uno de los grandes protagonistas del año en un arranque como nunca en su quinta temporada en el TC, comienzo que ahora buscará ratificar en el circuito neuquino.

Camilo Echevarría y Manu Urcera, ayer, durante la presentación del TC. También estuvieron Werner, Benvenuti y De la Iglesia, junto al titular de la ACTC, Hugo Mazzacane, y el ministro Prezzoli. Se viene un show imperdible.

"Se extrañaba verlo de afuera al TC, por eso estoy contento de volver. Estamos mejor que el año pasado. Agradezco mucho al equipo y a los chicos de la EPET 17”.Camilo Echevarría. Ansioso por volver, sueña con tener un fin de semana positivo.

Benvenutti, por su parte, debió afrontar un problema de transmisión de su Torino que lo obligó a abandonar y buscará la revancha ante su gente. Facundo Ardusso (Torino) se quedó con la primera del año en Viedma que repartió el podio en otras dos marcas: Chevrolet (Guillermo Ortelli) y Mariano Werner (Ford). Quedó en deuda el bicampeón consecutivo, Agustín Canapino (Chevrolet), que terminó decimoquinto. Otro que buscará el desquite será Jonatan Castellano (Dodge), ganador el año pasado y séptimo en la apertura de la temporada. Un plus que tendrá la segunda fecha y que lo tuvo también el año pasado es que es una prueba especial por el cambio obligado de neumáticos.

Hoy serán las ensayos que entregarán las primeras referencias.

Juan Cruz Benvenuti no pudo terminar en Viedma y quiere revancha.

Una prueba que será especial

La segunda presentación del TC en 2019 tendrá un atractivo especial: el cambio obligado de neumáticos que ya tuvo esta modalidad el año pasado. Habrá mucho en juego en el sector de boxes, donde puede estar la definición de la carrera, hecho que justamente se dio el año pasado cuando Jonatan Castellano (Dodge) “primereó” a Guillermo Ortelli (Chevrolet) para quedarse con la carrera, pese a las protestas del heptacampeón, que cuestionó la maniobra al considerar que El Pinchito violó el reglamento en la salida (ambos habían ingresado juntos) a boxes.

Esta modalidad exige una gran concentración y rapidez en el trabajo de los mecánicos, aspectos que se van a entrenar hoy en la jornada de ensayos.

Los pilotos están obligados a detenerse entre la vuelta 9 y la 22 inclusive, a efectos de cambiar el nuemático delantero y el trasero derecho. Solo se podrá detener el auto en la calle frente al box. Los autos que estén ubicados en boxes impares deberán hacerlo en las vueltas 9, 11, 13, 15, 17, 19 o 21. Los ubicados en boxes pares en los giros 10, 12, 14, 16, 18, 20 o 22.

Camilo Echevarría y Juan Cruz Benvenuti tendrán que hacer los cambios en los giros impares ya que les tocaron los boxes 31 y 15, mientras que Manu Urcera lo deberá hacer en las vueltas pares ya que tiene el 26.

Si ingresa el Pace Car durante cualquiera de las vueltas indicadas, se mantendrán los boxes cerrados. Si ello ocurriera en las vueltas 21 y 22 se permitirá el recambio por dos vueltas más, manteniéndose el criterio establecido de vueltas pares e impares.