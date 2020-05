"En todos los casos, las personas que brinden estos servicios deberán obtener un certificado de circulación que se tramitará a través de la aplicación “Cerca Neuquén ”, y ajustarse al protocolo correspondiente para cada actividad", explicó Gutiérrez a través de sus redes sociales.

Estos se suman a los sectores ya habilitados como los lavaderos de autos; talleres mecánicos; casas de repuestos y venta de cubiertas; comercios gastronómicos; inmobiliarias y gestorías; agencias de viajes; locales de telefonía celular; y salones de ventas de vehículos nuevos y usados. Para el caso particular del conglomerado Neuquén-Plottier-Centenario también se permitió la modalidad 'take away' (retiro de productos en la puerta del local sin acceso al mismo) en productos informáticos, bazar y menaje; papelería y librería; zapatería e indumentaria y jugueterías.

Las nuevas actividades contempladas a partir de este martes

- Personal de casas particulares

En el caso del personal de casas particulares, el ámbito territorial autorizado alcanza a todos los municipios de la provincia. La frecuencia máxima de servicio es hasta un domicilio particular por día. Se debe evitar el uso de transporte público para el acceso al trabajo y de no ser posible el empleador deberá disponer los medios de movilidad. La autorización rige de lunes a viernes, de 9 a 14.

- Servicio de mudanzas

La medida para el servicio de mudanzas alcanza a todos los municipios de la provincia. Incluye a los fletes y mini fletes para mudanzas, exclusivamente dentro de los ejidos municipales correspondientes. Las empresas o los solicitantes que realicen una mudanza, deberán declarar en la autoridad municipal correspondiente las direcciones de origen y destino del servicio, así como la duración estimada de las tareas. La autorización rige para los sábados de 9 a 19.

- Martilleros y corredores inmobiliarios

En el caso de los martilleros y corredores inmobiliarios, la actividad tiene alcance para todos los municipios de la provincia. Se autoriza a estos profesionales a concertar entrevistas fuera del ámbito de sus oficinas comerciales, a los fines de poder exhibir las propiedades que se ofrecen en venta o alquiler. Solo asistirá una persona por parte de la inmobiliaria, quien deberá contar con la respectiva credencial profesional; y sólo se podrán mostrar los inmuebles que se encuentren deshabitados. Los horarios y días autorizados son los lunes, miércoles y viernes, de 14 a 19; y los sábados de 9 a 14.

- Servicio de estacionamiento medido

Para el servicio de estacionamiento medido el ámbito territorial autorizado es la ciudad de Neuquén. Los horarios y días autorizados son de lunes a viernes, de 8 a 20; y los sábados, de 8 a 14.

- Artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas y musicales

Para los artistas y asistentes de la industria audiovisual y de las artes escénicas y musicales, la excepción rige en todo el territorio provincial. Es al sólo efecto de que artistas y asistentes puedan asistir a los espacios o lugares de producción y ensayo, sin concurrencia de público. Los horarios y días autorizados son de lunes a viernes de 14 a 19; y los sábados de 9 a 14.

- Agencias y sub-agencias oficiales de lotería y quiniela

Para las agencias y sub-agencias oficiales de lotería y quiniela, con ámbito territorial autorizado en todos los municipios de la provincia, la modalidad de trabajo es la atención presencial al público, con limitación y separación de espacios de espera y de atención para garantizar distanciamiento social. Se habilitará exclusivamente para los sorteos diarios la sala del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), ubicada en Carlos H. Rodríguez 146 de la ciudad de Neuquén. Los horarios y días autorizados son de lunes a viernes, de 14 a 19.

