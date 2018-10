En EE.UU., Massa exigió la letra chica del acuerdo con el FMI

Estados unidos. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aseguró que el próximo gobierno deberá renegociar el acuerdo con el FMI y reclamó que el convenio sea enviado al Congreso Nacional para el análisis de los legisladores. Lo dijo en una conferencia que dio en el Wilson Center de Washington. “El próximo gobierno va a tener que poner sobre la mesa la política comercial y la política de crédito como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo”, analizó Massa. El ex diputado y ex candidato a presidente en las elecciones de 2015 aprovechó su presentación pública en los Estados Unidos para exigir a la administración de Mauricio Macri que envíe cuanto antes la letra chica del acuerdo por el crédito de u$s 57.000 millones al Parlamento. “Lo que hay que saber sobre el acuerdo con el Fondo -dijo- es que en la Argentina el Gobierno aún no entregó el memorándum, por lo que pareciera que esconde algo”.