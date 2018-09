"En el clásico tocamos fondo"

“Tocamos fondo con Roca. La imagen que dejó el equipo en el segundo tiempo no se puede repetir. Cometemos errores y perdimos las segundas jugadas. Ya hicimos nuestra autocrítica y a partir del domingo tenemos que tirar para adelante”, sin pelos en la lengua, Martín Zbrun contó las horas posteriores a la tercera caída en serie del equipo que dirige Víctor Zwenger.

El domingo a las 15:30, el Albinegro recibe a Ferro de Pico en medio de un clima tenso.

Tras un buen partido ante Alvarado, más allá de la injusta derrota, todos creyeron en una levantada definitiva en el Luis Maiolino, pero el equipo volvió a quedar lejos de lo esperado y profundizó la crisis. “Vemos la tabla y es todavía más duro. No puede ser que hayan pasado tres fechas y no hayamos sumado ni hecho goles. Tenemos todo para rendir, pero no podemos plasmarlo en la cancha”, admitió el santafesino, que luce la cinta en el nuevo Albinegro.

"Estamos todos dolidos, pero son momentos en los que nadie se quiere bajar y poner la cara en la cancha"."Lo que se vivió con los hinchas fue muy feo y no le suma a nadie"."El técnico toma sus decisiones, pero somos nosotros los que tenemos que responderle dentro de la cancha con ganas, dejando todo”.Martín Zbrun. Defensor central del Albinegro en medio de un duro momento

Desde su experiencia en la última línea, asegura que material y trabajo diario hay, por eso lo inexplicable de este momento. “Todos vinimos acá para pelear otra cosa. Pasó todo muy rápido y nos vemos lejos, pero todavía hay tiempo. Ojalá el domingo sea el primer partido, para alegría de todos, de la gente y en apoyo al cuerpo técnico”, deseó el rubio.