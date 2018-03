En el comienzo del finde XXL, San Martín se quedó sin internet durante 15 horas

El desperfecto afectó no solo a los clientes de Cotesma, sino también a los de Movistar, Claro y Personal. Rodolfo Laffitte, Secretario de la Gestión Pública, explicó a LU5 que se quemó un equipo y eso ocasionó el problema.

Extraoficialmente se conoció que el desperfecto ocurrió en la madrugada de este jueves por un corte de la fibra óptica en el troncal de Alicurá, donde se conecta con la cuarta línea de energía de 500 mil watts de Transener.

“Se quemó un equipo que habitualmente no se queman, no se sabe bien por qué. De esos equipos no se tiene repuestos, por avión llegan hoy a la mañana para reponerlo. No se cortó totalmente el servicio, se redujo el ancho de banda. Estaba limitado a menos de la mitad del ancho, lo que generó congestionamiento”, explicó Laffitte.

