En el tedeum, Poli le pidió a Macri por la pobreza

En su homilía, el cardenal dijo que "buena parte del pueblo" no tiene "una vida digna" y subrayó que "la inequidad genera violencia". "No puede haber realidad social que no pueda ser redimida, cambiada para bien", agregó.

Poli pidió "dejarnos interpelar por la realidad humana que vivimos", reconociendo que muchos puedan pensar que "no hay motivo para una fiesta patria cuando buena parte del pueblo no está invitado", porque "carece" de las condiciones "para una vida digna".

Además, el cardenal hizo foco en la inequidad que genera la violencia y pidió un compromiso de la sociedad para resolver la situación.

Susto para Larreta

El Jefe de Gobierno porteño sufrió una lipotimia durante el tedeum y tuvo que abandonar la Catedral, luego de sera atendido por una ambulancia del SAME que se encontraba en el lugar.