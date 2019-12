Uno de los momentos más desopilantes de la charla fue cuando La Abuela indagó sobre la situación sentimental de la anfitriona. “¿Estás sola?”, le preguntó. “Sí, sola”, respondió la diva. “Me dijeron que hay alguien que...”, lanzó el cómico.

Telefe on Twitter ¡Para reír sin parar! En un cierre de lujo para el 2019, #SusanaGimenez recibe a La Abuela pic.twitter.com/UsmnL44YpL — Telefe (@telefe) December 16, 2019

Luego de contar una anécdota de su hermana, la abuela insistió: "Bueno, contame de tu novio". "No tengo novio, ya tuve muchos, tuve muchas desilusiones, estoy tan feliz", recalcó Susana.

“ A mi no me vas a decir que Susana Giménez a esta altura de la vida .... En este momento de tu vida ¿alguien te toca?”, disparó sin filtro la invitada dejando sin palabras a la conductora. “No se, no me acuerdo... los perros, los Susanos”, dijo la conductora entre risas.

Además de contar con la esperada participación de Gasalla, Susana cerró el año con un musical a cargo de Pablo Lescano.

A su vez, los famosos que pasaron por su programa fueron parte de un sketch especial. Tini Stoessel, Guillermo Francella, Julieta Prandi, Ingrid Grudke, Marcelo De Bellis, Andrea del Boca, Ximena Capristo, Roberto Moldavsky, Sebastián Yatra, Marley y Mirko, Pablo Granados, Franco Masini, El Polaco, Puma Rodríguez, Mica Viciconte, Fabián Cubero, Alejandro Lerner, Fernando Burlando, Natalie Pérez, Mariana Genesio Peña, Celeste Cid, Carla Peterson, Darío Lopilato, José Meolans, La Sole, Luisana Lopilato, Nico Vázquez, Miguel Romano, Teté Coustarot, Jimena Barón, Sol Pérez, Vicky Xipolitakis, Barbie Vélez, Belén Francese, Robertito Funes, Gastón Soffritti, Chino Leunis, Nico Furtado, Nico Riera, Rocío Guirao Díaz, Rocío Marengo, Lizy Tagliani, Silvio Soldán, Diego Reinhold, Cristina Pérez, Rodolfo Barili, Jésica Cirio, Pablo Lescano, Esmeralda Mitre, Fredy Villarreal, Denise Dumas, Waldo, Florencia Peña, Inés Estevez, Iliana Calabró, Sofía Zámolo, Araceli González, Facundo Arana, Lali Espósito, Valeria Mazza, Santiago Del Moro, Jorgelina Aruzzi, Migue Granados, Cristian Castro, y otras celebridades.

Susana Gimenez on Twitter LOCURA Pablito Lescano armó el famoso tema de La Diva en versión cumbia #SusanaGimenez pic.twitter.com/aUce1oOmso — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) December 16, 2019

Pasadas las doce de la noche, la estrella de Telefe se despidió con brindando por un próspero futuro: “Deseo lo mejor para nuestro país, que haya más paz, este fue un año de mucho stress, por todo lo que pasaba en Argentina. Que se cierre la grieta famosa”, pidió antes de desearle felicidad a sus televidentes.

Telefe on Twitter ¡Repleto de estrellas! Arranca el ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO de #SusanaGimenez así, con toda su gente amiga Miralo en https://t.co/dNQfV5BzfF y Mi Telefe pic.twitter.com/MsEtyKTrYl — Telefe (@telefe) December 16, 2019

