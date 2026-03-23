Qué dijo Tini Stoessel sobre su embarazo con Rodrigo de Paul

La cantante se presentó este fin de semana en el Estadio Mario Kempes y se refirió a un supuesto embarazo.

Tini Stoessel la rompió en sus dos shows en el Estadio Mario Kempes en Córdoba y durante una de sus intervenciones con el público deslizó un comentario sobre los rumores de embarazo.

Todo ocurrió cuando la cantante compartió una situación personal con total naturalidad y hasta con humor. “Si yo en un momento me tengo que ir, es porque estoy con una situación. Realmente estoy muy preocupada. Por suerte me puse un short negro”, explicó generando complicidad con sus fanáticos.

En ese momento, aprovechó para terminar con las especulaciones y aclaró que “por ahora” no está embarazada.

“También ustedes me pueden hacer una señal como “te manchaste un toquesín”. Me avisan cualquier cosa, ¿si?”, comentó entre risas la artista que cumplió este sábado 29 años y estuvo acompañada de Rodrigo de Paul en el último concierto en Córdoba.

Embed - Tini enfrentó los rumores de embarazo en su show en el Estadio Kempes: “Por ahora no lo estoy”

Así suena “Dos amantes”, el nuevo tema de Tini con mega figuras

“Dos amantes” es la nueva canción de la artista que cumplió 29 años el pasado 21 de de marzo y lo celebró con un súper estreno.

La canción tiene la participación de Susana Gimenez, Cacho Deicas, Ulises Bueno, Rodrigo de Paul y Lionel Messi. La canción es en colaboración con el cordobés Ulises Bueno.

El video se convirtió en un verdadero éxito y en apenas 3 días cosechó más de 3 millones de reproducciones.