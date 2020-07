Mientras Lionel Messi disfruta de sus vacaciones familiares, el diario británico The Sun, en su edición de domingo, asegura que el capitán del Barcelona les solicitó a los dirigentes catalanes que contraten a Marcelo Bielsa para reemplazar Quique Setien, el actual director técnico.

En la penúltima fecha de la liga española, el día que se consagró campeón el Real Madrid, y el Barcelona dejó una pésima imagen acompañada por una derrota ante el Osasuna, el rosarino expresó su descontento y envió criticas generalizadas a todo el club. Lio no está cómodo por el presente deportivo y a raíz de eso, se generan versiones de todo tipo, muchas de ellas disparatadas.

La nota del diario The Sun fue titulada “Lionel Messi apura al Barcelona a contratar al héroe del ascenso del Leeds Marcelo Bielsa para reemplazar al cuestionado Quique Setien” y además detalla que aún no hubo contactos entre las partes involucradas, pero esta noticia apuraría al presidente de Leeds, Andrea Radrizzani, a intentar concretar la renovación con el Loco, quien todavía no firmó su nuevo contrato.

La Pulga, en una entrevista en el año 2012, había dicho que le gustaría que lo dirija Bielsa, argumento en el que se fundamentó el periódico británico. “Es hermoso que a Bielsa, que yo no lo pude tener como técnico, le estén saliendo las cosas bien. Siempre dije que es un entrenador que me hubiese gustado tener. Muchos dicen que es muy similar a Guardiola. Pero no lo tuve y, obviamente, ojalá pueda tenerlo”, dijo el crack, cuando Pep estaba a punto de dejar al Barcelona y Marcelo dirigía al Athletic Bilbao.

Los rumores de la salida de Setien se deben a que el técnico, quien asumió esta temporada, nunca le encontró la vuelta al equipo ni logró darle el típico juego que seduce al Barsa, que ganó los partidos por jerarquía individual, pero en las últimas fechas perdió la cima del campeonato en manos del Real Madrid y se quedó sin anda en La Liga.

En los próximos días, el plantel del Barcelona volverá a los entrenamientos para reanudar su participación en la Champions League. El Barcelona deberá enfrentar por la vuelta de los octavos de final al Napoli en el Camp Nou, el sábado 8 de agosto.