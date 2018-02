Los trámites apresurados en las distintas entidades del sector y los cajeros automáticos desbordados fueron el reflejo que se repitió a lo largo de toda la mañana de este jueves.

Los neuquinos buscaron tener disponibilidad de dinero en efectivo para los próximos cinco días, tras pasar por otras medidas de fuerzas en donde no pudieron encontrar por ningún lado los ansiados billetes.

"Ya me pasó en un paro de no poder sacar plata en ningún lado, así que vine con la esperanza de que no me vuelva a pasar", comentó Soledad, mientras hacía fila para el cajero del Banco Nación.

En una recorrida LM Neuquén pudo comprobar que en algunas máquinas, ya no se podía obtener efectivo.

A ello se le sumó la desesperación de los vecinos que procuraban ser atendidos antes de que cierren las puertas de las sucursales.

"Tengo que hacer una transferencia, pagar cuentas y me voy de vacaciones; así que tuve que venir hoy sí o sí", contó Yohana.

