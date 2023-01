En medio del escándalo, el sobrino de Romina de Gran Hermano reveló la verdad sobre su nueva casa

Luego de que su ex pareja y padre de sus hijos mostrara la nueva casa donde viviría Romina de Gran Hermano , las redes sociales explotaron en contra de la participante, diciendo que había mentido al decir que quería el premio para poder vivir mejor con sus hijas. Acusada por varias ex participantes del reality, entre ellas Coty, la imagen de la ex diputada empezó a caer en las redes sociales.

"Vamos a aclarar las cosas, Romi no es millonaria, ni tampoco se victimizó de pobre. Cabe recalcar que ella está separada hace más de seis meses, la separación le trajo mucha inestabilidad económica, mucho miedo en afrontar nuevamente otra vez la vida sola, pero esta vez con tres nenas", reveló el joven.

"Ella no recibía ayuda económica aparte de su trabajo. En sus tiempos libres realizaba trabajos de uñas en la casa que alquilaba, se había armado un pequeño espacio para poder trabajar cómodamente. Si tan millonaria es, no hubiera tenido la necesidad de realizar eso", argumentó el joven en defensa de la participante de Gran Hermano.

"Ella cuando entró en la casa estaba muy frustrada y angustiada porque el primero de diciembre terminaba el contrato, y debería dejar la casa. Tampoco contaba con el dinero para poder renovar el contrato, durante esos meses estuvo en la búsqueda de una casa que sea segura y que pueda costear económicamente", agregó el joven.

"Semanas antes de ingresar me había llamado para que la pueda ayudar en la mudanza, que todavía no había conseguido una casa, pero que iba a dejar sus cosas en la casa de sus amigas hasta que pueda conseguir algo, por la oportunidad de haber estado en GH. Su pareja le alquiló una casa, pero ella no sabe por estar en GH", explicó desde sus redes sociales.

Además, el joven aclaró que al momento de entrar a la casa, Romina no sabía que su ex pareja le había alquilado una casa, pero aseguró que ella tampoco quiere depender de nadie a la hora de mantener a sus hijas.

"Y aclaro, esa causa que está dando vueltas, no recae sobre Romina, sino los invito a que aprendan a leer redacciones jurídicas. Romina no está haciendo política como algunos personajes están diciendo. Esos personajes están realizando politiquería barata. Acá se la juzga a Romi por su juego y no por política", cerró.