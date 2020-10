¿En que se gastó un palo verde en una hora? La confesión de Shaquille O'Neal

Invitado al programa Black Entrepeneurs Day de Daymon John, donde se habla de la forma en la que gestionaron el dinero las estrellas cuando comenzaron sus carreras, el legendario ex basquetbolista de Los Angeles Lakers narró: "Después de firmar mi primer patrocinio, gasté un millón en una hora en varios autos de lujo, joyas y un viaje a Las Vegas. Gastaba tanto dinero que el gerente de mi banco me advirtió que me arruinaría si seguía gastando como loco, porque no contaba las cosas”.

Esta confesión de Shaquille está emparentada con otra que supo hacer en 2018, cuando reveló en el programa Late Late Show que supo establecer un récord en la historia de los supermercados Walmart.

En ese entonces contó que cuando fue transferido a los Phoenix Suns en 2008 arribó al departamento y lo encontró vacío. Sin nada de lujos. No dudó y a las dos de la mañana se dirigió a Walmart con su tarjeta de crédito para colmar sus expectativas.

"Tengo que tener cuatro o cinco teles, impresoras, laptops, electrodomésticos, sábanas, toallas, ropa interior, camisetas. Cuándo terminé de comprar llevaba acumulados 70.000 dólares", contó.