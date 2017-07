“Hola, acaban de asaltar a una chica que iba cruzando la calle Basalvilbaso, el ladrón corría por Castro Rendón”, alertó en el grupo de Whatsapp del barrio una vecina.

El hombre salió corriendo y subió a un auto rojo. La vecina lo siguió un par de cuadras, pero se detuvo porque iba con sus hijos y tuvo miedo de que estuvieran armados.

La situación no es nueva para los vecinos. Hace dos semanas, una chica que caminaba por Entre Ríos casi Pinar fue asaltada por dos jóvenes.

“Mientras uno me sacaba la mochila con toda mi documentación, el otro estaba detrás mío con un cuchillo y me decían que me quedara quieta o me iban a matar, luego escaparon en un Gol blanco”, relató la vecina en el grupo de Facebook del barrio.

Los residentes del barrio crearon un perfil en la red social luego de una seguidilla de robos contra las casas. La principal misión fue alertar sobre posibles sospechosos, pero, en la mayoría de los casos, allí cuentan sus propias angustias luego de convertirse en víctimas. El barrio sufre todas las modalidades de robos: desde los robarruedas, los ladrones a mano armada de autos, entraderas, robos por escalamiento, cuentos del tío hasta motochorros.

La gran mayoría de los vecinos se pregunta por qué los patrulleros no se observan como antes. Incluso el presidente de la vecinal, Rubén Salari, reconoció que ve poco a los móviles en el barrio.

De acuerdo con el esquema de cuadrículas de la Policía, son dos los patrulleros designados para todo el Santa Genoveva, que mide 14 por 12 manzanas.

Respecto de las cámaras de seguridad anunciadas en agosto de 2016, manifestó: “Algún día llegarán. Ahora solicitamos una reunión con el ministro Jorge Lara”.

15 cámaras prometidas que no han aparecido.

Provincia y Municipio se comprometieron a instalarlas en la zona. La Policía iba a sumar una camioneta y dos patrullas además de efectivos a pie para recorrer Santa Genoveva.