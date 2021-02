“Me voy a vacunar esta semana. Tengo turno. Pero no voy a decir cuándo ni dónde”, arrancó y luego manifestó: “Todos los trámites los hizo Nacho porque era engorroso. Yo no sabía por dónde empezar...”.

Fue ahí donde la conductora hizo referencia a lo ocurrido con el vacunatorio VIP y se mostró horrorizada. “Yo creo que es el único país en el mundo en el que ha ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No sé por qué fueron llevados: por el temor, por la amistad, por la comodidad. ¿Qué los llevó a hacer algo semejante?”, señaló y agregó: “Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¡¿Pero cómo no se dieron cuenta?!”.

La indignación de Mirtha está más que nada centrada en que fue de las personas que más cumplió con la cuarentena, ya que por su edad es considerada una persona de riesgo. En este sentido, y en parte por pedido de su familia, en el 2020 dejó de hacer sus clásicos programas por precaución y fue su nieta quien se puso al frente de los mismos.

“No crean que lo pasé bien (con el aislamiento): he tenido momentos de mucha angustia. La primera palabra que se me ocurre es angustia, y también un poco de desesperación: ni al balcón salía porque tenía miedo. Es duro, eh. Es muy difícil. Hay que tener mucha salud mental”, relató y explicó que pasó gran parte del tiempo con su asistente personal, Elvira: “Llegó un momento en que ya no teníamos más tema (de conversación) y como lo peor es no hablar… leía el diario en voz alta para escucharme”.

En tanto, reveló que para “no perjudicar la parte motriz”, hacía kinesiología porque “pasaba mucho tiempo en cama mirando televisión”. “Hay que caminar y hacer un poquito de gimnasia, cosa que detesto, porque tengo una teoría: con el ejercicio se te arruina la cara por el esfuerzo”, bromeó, y brindó su fórmula para enfrentar el encierro obligatorio: “Tener fe. Y pensar que esto va a pasar y que nos vamos a poner a bien. Y nos vamos a poner bien en nuestro país. Es una angustia...”.

En referencia a su carrera, la diva habló de su regreso a la televisión y adelantó que ya empezó a anotar posibles invitados para sus mesazas. “No sabemos la fecha, pero será pronto”, afirmó, sin dar a conocer un día en específico.

Juana Viale y Mirtha Legrand.

Según trascendió, es posible que Chiquita conduzca el programa de los domingos, mientras que Juana Viale se quedaría con el ciclo de los sábados por la noche. O bien, que se ponga al frente en solo dos emisiones por mes.

Dolor por el Diez

Por otro lado, y diálogo con Luis Novaresio, Legrand hizo referencia a la muerte de Diego Armando Maradona. “Pobre Diego, yo creo que lo dejaron morir, pobrecito. Era una persona extraordinaria; el número uno del mundo, creo que antes que el Papa Francisco".

Mirtha-y-Maradona.jpg

“Uno lo lee y dice ´como lo dejaron morir y no asistieron a una persona tan importante´. Ha sido muy difícil y cruel para la familia, para Claudia y las chicas… No tendría que haberse muerto Maradona, era un hombre joven", siguió comentando la diva, al tiempo que manifestó que todo lo que relacionado a su desenlace es “turbio”.