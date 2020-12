En Villa Pehuenia los tragos inspiran a escribir

Dewey comentó a LM Neuquén que durante el taller propuso a sus integrantes escribir textos a partir de una antigua libreta Peuser de fines de los años ‘50 que contenía 60 recetas de tragos. “Esa libreta fue encontrada por el padre de un amigo que trabajaba en un hotel y que la guardó durante años. Parece ser que el dueño de esa libreta nunca volvió a reclamarla. No sé en qué circunstancias este amigo me la entregó y a mí siempre me pareció un objeto maravilloso”, expresó. Contó que las sesenta recetas están organizadas por orden alfabético “aparecen tragos conocidos como Tom Collins y otros con nombres raros como Caballero Antiguo. Se nota que esta libreta pasó por muchas barras porque tiene manchas”.