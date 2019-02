Encerró, asfixió y amenazó a su pareja con un cuchillo

Tras describir los celos y el acoso constante que recibía de parte de su pareja (desde celarla con su hija de 4 años hasta vigilarla cuando se peleaban), la joven relató el último episodio por el que radicó una denuncia policial.

El miércoles por la mañana se encontraban en la vivienda del agresor, ubicada en el barrio Náutico. “Él se levantó y empezó a celarme, a insultarme, quería que borre fotos de mi teléfono en las que estaba con amigos”, describió.

Frente a esta situación, la joven tomó su teléfono mientras que él, tras intentar sacárselo, comenzó a patearla en las piernas y a golpearla en la cabeza. “Me dejó las piernas llenas de hematomas y me gritaba ‘hija de puta, te voy a cagar matando, de acá no salís’”, detalló la víctima, y contó que en ese instante logró llegar al living de la vivienda y agarró el celular para llamar a la Policía.

Sin embargo, él la alcanzó antes y le sacó todas sus cosas. Luego, la tiró al sillón en cuanto vio que ella intentaba abrir una ventana para pedir ayuda. El calvario continuó.

En ese momento entró en pánico y empezó a gritar y a llorar. Él, en cambio, agarró un pantalón y se lo metió en la boca para callarla. Después la ahogó con un almohadón.

“Me amenazaba todo el tiempo con que iba a ir a la habitación, porque ahí tiene el arma cargada”, señaló la joven, y explicó que luego de forcejear, él agarró un cable de un amplificador, le ató las manos y le puso un cuchillo en el cuello mientras le decía que la iba a matar.

Finalmente, logró salir de la vivienda tras convencerlo de que una amiga la esperaba en su casa y que si no llegaba se iba a preocupar. En cuanto él la dejó, ella radicó la denuncia.

Tras el violento hecho, la joven hizo la denuncia en la Comisaría Séptima y se encuentra con consigna policial. El agresor amenazó con matarla a ella y a su familia

“Te voy a enterrar viva en la barda”

Dos días antes de que la joven denunciara a su pareja, relató que él la agredió en su auto y la amenazó con enterrarla viva en la barda. El hecho sucedió cuando el agresor la fue a buscar a la casa de una amiga de ella, donde se encontraba merendando por un cumpleaños.

“No me quedé a cenar porque de noche tenía que estar con él, si no se enojaba”, indicó la joven, y señaló que apenas subió al auto, él se puso violento.

“Me empezó a golpear y a gritar. Me quise bajar del auto en marcha, me agarró y después él mismo me abría la puerta y me empujaba, me dejó el brazo lleno de hematomas”, detalló la joven.

Fue en esas circunstancias que él le sentenció: “Hija de puta, te voy a llevar a la barda, tengo una pala en el baúl y te voy a enterrar viva para que nadie te encuentre”.

Recordó que en ese momento su pareja encaró en dirección hacia a la barda y que, tras zafarse de sus brazos, logró bajar el vidrio del auto y gritar, lo que hizo que él desistiera de su accionar.

